Happy End in China : «Mein Liebling, mein Liebling!» – Eltern finden Sohn nach 24 Jahren wieder

Guo Gangtang hat Jahrzehnte nach seinem entführten Sohn gesucht. Das Schicksal des Mannes ist sogar äusserst erfolgreich verfilmt worden. Die Realität sorgt nun für ein Happy End.

Der Junge namens Guo Xinzhen war 1997 im Alter von zweieinhalb Jahren entführt worden, als er vor der Haustüre spielte. Seitdem fuhr sein Vater Guo Gangtang auf seinem Motorrad und dem Bild seines Sohnes eine halbe Million Kilometer kreuz und quer durch China, um ihn wiederzufinden. Insgesamt zehn Töffs habe er in dieser Zeit verschlissen, wie der Vater in Interviews sagte.

Entführungen wegen Ein-Kind-Politik

Letzten Sonntag schliesslich teilte ihm die Polizei mit, dass sie mit Hilfe eines DNA-Tests seinen verlorenen Sohn wiedergefunden habe – einen 26-jährigen Lehrer aus der Provinz Henan. «Ab jetzt kann nur noch Glück herrschen», sagte Guo unter Tränen in einem Video, das von der staatlichen Nachrichtenagentur China News Service veröffentlicht wurde.

In den 1980er Jahren hatten Kindesentführungen in China drastisch zugenommen, weil die Regierung eine strenge Ein-Kind-Politik eingeführt hatte und zahlreiche Paare sich männlichen Nachwuchs wünschten. Menschenhändler kidnappten daraufhin kleine Jungen und verkauften sie an kinderlose Paare.