Gestatten? Sir Jai, Jopez und Meska, die zusammen das Produzenten-Team Jugglerz bilden. Sie haben ihre Base in Konstanz, aber dieses Foto ist vermutlich eher in Los Angeles geschossen worden. Und sonst müssten wir unbedingt mal wieder in Konstanz vorbeischwimmen, weil Palmen-Luv.

Ihr liebster Mundart-Ausdruck

Lo & Leduc sind nicht die ersten Schweizer Acts, mit denen die in Konstanz stationierten Sir Jai, Meska und Jopez aka Jugglerz zusammengespannt haben, auch für Manillio oder Cobee drehten sie schon an den Reglern. Dabei haben sie einige Mundart-Ausdrücke aufgeschnappt.

Ihre Meinung zu Schweizerdeutsch

An Mundart mag das Produzenten-Trio, das mit einem Label-Sampler mal weit vorne in den US-Billboard-Reggae-Charts landete , die «extrem guten Slangwörter, die es auf Deutsch nicht gibt» und Sir Jai findet sogar: «Je nach Dialekt klingt Schweizerdeutsch härter als Hochdeutsch.»

Ihre Schweizer Lieblinge

Ihr Bodensee-Juwel

«Ganz klar in Konstanz!», antworten sie – logisch – auf die Frage, wo am Bodensee es denn am schönsten ist. Liebe Kreuzlinger*innen, wollt ihr das auf euch sitzen lassen? Vorschlag: Sobald die Grenze wieder offen ist wie vor The Coco, duellieren sich Kreuzlingen und Konstanz um die Bodensee-Ehre – und wir streamen es live!