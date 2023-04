«Mein Lieferant kommt am Freitag nicht mehr hierher»

«Wir haben den Eindruck, dass die Politik in Bern das nicht auf dem Radar hat»: Ludwig Loretz (60), FDP-Landrat und Gewerbler aus Andermatt, will, dass der Verkehr am Gotthard beschränkt wird.

Uri will den Verkehr am Gotthard drosseln. Autofahrer sollen sich vorher anmelden müssen.

Der Urner Landrat hat am Mittwoch einen Vorstoss einstimmig gutgeheissen, der eine Verkehrsbeschränkung am Gotthard verlangt. Der Kanton Uri soll eine Standesinitiative einreichen, wonach der Bund ein Voranmelde-System für die Fahrt durch den Gotthard-Tunnel prüfen muss. FDP-Landrat Ludwig Loretz, der den Vorstoss eingereicht hat, begründet dies im Interview mit 20 Minuten.

Im letzten Jahr war der Verkehr enorm. Die einheimische Bevölkerung leidet unter dem Ausweich-Verkehr, wenn die Gotthard-Route überlastet ist. Wir haben den Eindruck, dass die Politik in Bern das nicht auf dem Radar hat. Nicht nur Uri, Graubünden hat dasselbe Problem. Und am Brenner hat man die gleiche Problematik und überlegt ein Voranmelde-System für Lastwagen.

Diese vor allem. Das ist für Firmen auch einfacher, sie haben die entsprechende Logistik. So kann man gleich schauen, ob das System funktioniert. Wenn es funktioniert, kann man es auch auf Private ausdehnen. Etwa 950’000 Lastwagen passieren pro Jahr den Gotthard, es dürften aber nur 650’000 sein. Eine Besserung zeichnet sich nicht ab. Wir haben rund 40 Prozent Lastwagenfahrten zu viel. Am Hamburger Hafen haben Sie ein Slotsystem. Es ist machbar.

Ja, das schon. Aber das Unschöne daran ist, dass der Urner Handwerker ebenfalls betroffen ist, der im Tessin Arbeit hat. Oder der Tessiner, der auf dem Waffenplatz in Andermatt arbeitet. Die müssen sich in der Kolonne einreihen.

Ich habe eine Autogarage in Andermatt, und ich spüre die negativen Auswirkungen der Stausituation ganz konkret. Zum Beispiel kommt mein Lieferant mittlerweile am Freitag nicht mehr nach Andermatt. Das wäre aber nötig, ich werde täglich mit Ersatzteilen beliefert. Nun muss ich den Betrieb umorganisieren. Auch im Tourismus spürt man das. Der Golfplatz in Realp beispielsweise, da sagen sich viele: Was wollen wir jetzt dort hinauf, bei diesem Verkehr. Es gibt schon Umsatzausfälle, ganz klar.