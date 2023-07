Life Coaches: 300 Franken pro Stunde – das lukrative Geschäft mit Life Coaching

So berichtet der 32-jährige C., dass ein beachtlicher Teil seines Coachings aus nichtssagenden Lebensweisheiten bestanden habe. (Symbolbild)

Das Geschäft mit Life Coaches boomt in der Schweiz. Online behaupten etliche Anbieterinnen und Anbieter, Interessierten mehr Produktivität und Lebensfreude verschaffen zu können – oftmals zu happigen Preisen. Andere versprechen, Interessierte in teuren Kursen zum Berater oder zur Beraterin auszubilden. Alleine auf Tiktok wurde der Hashtag Life Coach über vier Milliarden Mal angeklickt. Ob diese Angebote jedoch tatsächlich die Antwort für Menschen in Lebenskrisen sind, ist umstritten. Die 20-Minuten-Community erzählt von ihren Erfahrungen.

C.* (32) aus dem Kanton Aargau besuchte vergangenes Jahr wegen psychischer Probleme und einer chronischen Krankheit im Rahmen einer IV-Massnahme einen Life Coach. «Mir war von der ersten Sitzung an klar, dass es sich um eine komplette Zeitverschwendung handelte. Die Beraterin arbeitete stur ein Lehrbuch ab.» Seine Probleme habe sie konsequent heruntergespielt. Ein beachtlicher Teil des Coachings habe aus nichtssagenden Lebensweisheiten bestanden. «Grundsätzlich könnte vieles, was sie mir beizubringen versuchte, auch auf einem Glückskeks stehen», scherzt C.