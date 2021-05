Facebook-Managerin - «Mein Lockdown endet nie – die Impfung hat bei mir nicht funktioniert»

Das ist Nicola Mendelsohn

Die Britin Nicola Mendelsohn (49) ist «Vice President Europe, Middle East and Africa» von Facebook. Sie arbeitet seit 2013 beim Facebook-Konzern. Zuvor legte sie eine steile Karriere in der britischen Werbeindustrie hin. Bei Facebook ist sie zuständig für die Gebiete ausserhalb der USA. Sie lebt in London und hat vier Kinder im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Mendelsohn gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der Tech-Industrie. Sie setzt sich besonders für mehr Frauen und Randgruppen im Konzern ein.