Mini Gschicht«Mein Lohn wird seit acht Jahren gepfändet»

Was tun bei Schulden?

«Holt euch früh Hilfe»

Herr Felix, was kann man tun, wenn sich die Rechnungen stapeln, das Konto aber leer ist? Als E rstes soll eine Übersicht der Rechnungen und ein Budget erstellt werden. Das Budget soll aufzeigen, wie viel pro Monat für das Abzahlen der Schulden verwendet werden kann. Kann ich die offenen Forderungen in absehbarer Zeit zurückzahlen oder droht eine Überschuldung?

Was tut man dann? Es ist wichtig, dass man frühzeitig reagiert. Wir empfehlen, dass der Kontakt zu den Gläubigern gesucht wird, um zum Beispiel eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Und Betroffene können sich jederzeit an eine seriöse Schuldenberatung wenden. Auch hier gilt: j e früher , desto besser.

Kann jeder in eine Schuldenspirale geraten? Es gibt bestimmte Gruppen, die eher gefährdet sind, z. B. junge Personen zwischen 18 und 24. Zum Teil sind sich Menschen in diesem Alter noch nicht genügend bewusst, was das Leben kostet , oder sie leben über ihre Verhältnisse und machen keine Rückstellungen. Aber im Grunde kann jede Person in eine Schuldenspirale geraten.