Häusliche Gewalt – Vier betroffene Frauen erzählen: «Mein Mann stiess mich die Treppe runter, dabei habe ich mein Kind verloren»

Im ersten Teil dieser Serie erzählen sie, wie sie in diese Beziehungen kamen und was sie alles erlebt haben.

Hanna*: «Ich lebe seit 18 Jahren in einer Beziehung, in der ich Gewalt erlebe. Er isoliert mich, macht mich fertig und droht mir. Zum Beispiel mit: «Ich schneide dich in Stücke und werfe dich in den Mülleimer». Die psychische Gewalt ist für mich schlimmer als die Ohrfeigen und die Schläge.»