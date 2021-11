Zurich Pride Podcast - «Mein Mann und meine Kinder starben – dann verliebte ich mich in eine Nonne»

1 / 2 Ursula ist heute 80 Jahre alt und eine stolze, lesbische Frau. Das war nicht immer so: Sie war mit einem Mann verheiratet. privat Ursula zog nach Schicksalsschlägen ins Kloster, um ihre Gefühle für Frauen zu überwinden – und verliebte sich in Schwester Irmgard. privat

Darum gehts Ursula wusste lange nicht, dass es Homosexualität überhaupt gibt. Sie heiratete einen Mann und gründete eine Familie.

Bei einem Autounfall verlor sie Mann und Kind – und kurz darauf auch ihr ungeborenes Baby.

Später zog sie ins Kloster. Dort wollte sie ihre Gefühle zu Frauen loswerden.

Schon am ersten Tag verliebte sie sich Knall auf Fall in Schwester Irmgard.

«Als ich diese Nonne sah, war es wie eine Explosion. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich wusste: Schwester Irmgard gehört in meine Arme, nicht in ein Kloster. Ihr ging es genauso. Hinter einem Margeritenbusch küssten wir uns.» Dabei war Ursula* ins Kloster gekommen, weil sie ihre Gefühle für Frauen überwinden und mit der Vergangenheit abschliessen wollte. Schon in der Primarschule war die Thurgauerin fasziniert von e iner ihrer Lehrerin nen . Doch sie konnte diese Gefühle nicht einordnen. Von Homosexualität hatte sie noch nie gehört : «Also sprach ich mit niemandem darüber und schob es zur Seite.»

Nach der Schule arbeitete Ursula in einer Zahnarztklinik und lernte dort den Polizisten Freddy kennen. «Er hatte schlechte Zähne, aber ein gutes Herz. Wir verliebten uns.» Die beiden heirateten, gründeten eine Familie. «Unser Sohn Dani war so ein lieber Junge.» Auch mit Freddy lief es gut. Ursula wurde erneut schwanger.

Die Polizei klingelte an der Tür

«Es war kurz vor Weihnachten. Unser Sohn war ein paar Tage in den Ferien bei seiner Gotte gewesen, mein Mann wollte ihn zurückholen. Zuerst wollte ich mitgehen, aber Freddy meinte, ich solle zuhause bleiben und mich schonen. Ich war ja schon im siebten Monat.» Zuhause bereitete Ursula das Nachtessen zu und wartete auf die Rückkehr ihrer Familie. Stunden vergingen, die beiden kamen und kamen nicht. Dann klingelte die Polizei an der Haustür. «Sie sagten: ‹Gute Frau, setzen Sie sich. Wir müssen Ihnen eine traurige Nachricht überbringen.›» Ein Lastwagen war in das Auto ihres Mannes gekracht. Beide Fahrzeuge fingen Feuer. Freddy und Dani überlebten den Unfall nicht.

«Ich brach zusammen, ein Krankenauto brachte mich ins Spital. Dort erlitt ich eine Fehlgeburt. Freddy und ich hätten zum zweiten Mal einen kleinen Jungen bekommen.» Jahrzehnte sind seither vergangen. Ursula ist heute 80 Jahre alt, sie weint. Der Schmerz ist nicht kleiner geworden. «Ich war lange im Spital und deswegen konnte ich nicht an die Beerdigung gehen – bis heute leide ich darunter.»

«Ich hatte die Schnauze voll von Männern und meine Anziehung zu Frauen kam wieder hoch»

Mit Unterstützung von Verwandten und dank ihres Glaubens überlebte Ursula die folgende Zeit. Sie kellnerte, flüchtete sich in die Arbeit und in eine unglückliche Beziehung zu einem spielsüchtigen Mann, der sie beklaute. «Danach hatte ich die Schnauze voll von Männern und meine Anziehung zu Frauen kam wieder hoch.» Sie vertraute sich ihrem Arzt an. Dieser empfahl ihr, ins Kloster zu gehen, um zur Ruhe zu kommen. Mit 32 zog Ursula zum Orden der Ingenbohler Schwestern. Gleich am ersten Tag fiel ihr Schwester Irmgard* auf. «Sie hatte schöne Augen, schöne Zähne und zarte Hände.»

Ursula nahm ihren Mut zusammen und fragte Irmgard: «Wollen sie sich wirklich Gott verschreiben? Sie gefallen mir. Würden sie sich auf mich einlassen?» Die Schwester senkte den Kopf, das Holzkreuz fest in der Hand. Danach antwortete sie: «Ich fühle das Gleiche. Wir können es probieren.» Die beiden Frauen hielten heimlich Händchen, berührten sich unter dem Esstisch mit den Füssen, schrieben sich Zettelchen, küssten sich. Bis sie beobachtet wurden. «Der Gärtner ertappte uns und verriet uns bei der Oberin», so Ursula zum Zurich Pride Podcast.

Die beiden mussten bei ihr antraben. Ursula hatte ihren Entschluss bereits gefasst: «Schwester Oberin, ich gehe. Ich bin hier am falschen Ort». Schwester Irmgard blieb zurück, die Frauen verloren den Kontakt. Ursula: «Ich wollte ihr nicht im Weg stehen. Ich habe im Kloster zu mir gefunden und wusste nun: Ich bin eine lesbische Frau».

*Namen geändert

