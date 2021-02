Auf der Liste der 52 einflussreichsten Social-Media-Nutzer unter 21 Jahren in der Schweiz landete Alessio Iannattone im September 2019. Das Kinderhilfswerk Unicef hatte die Liste zum 30-Jahr-Jubiläum der Kinderrechtskonvention erstellt. Nun verwirklicht sich der 21-jährige Influencer seinen Traum. Er gibt seine erste Modekollektion heraus. «Ich freue mich riesig, dass der Shop am Sonntag online ging», sagt der Italiener.

Bis es soweit war, gab es viel zu tun. Er hat T-Shirt, Pulli und Jacke selbst designt, in Italien nach einem Hersteller gesucht, die Kleidungsstücke selbst bedruckt und ein Werbevideo produziert. «Jeder Rappen floss in mein Projekt», sagt er. Dank eines Jobs in einem Personalbüro konnte sich der Zürcher das leisten. Den eigenen Brand «Mariggi» wollte er eigentlich schon vor einem Jahr lancieren. Doch dann kam Corona dazwischen. «Ich hatte vor, in der Modestadt Mailand ein Werbevideo zu drehen, aber das war dann nicht mehr möglich.» Im Oktober holte er das nach.