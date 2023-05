Zürich: «Weil ich den Züri-Sack über die Markierung füllte, sah der Nachbar rot»

1 / 3 Ein Mann entsorgte einen übervollen Abfallsack und verärgerte damit seinen Nachbarn. Silas Zindel Die Bändel des 35-Liter-Zürisacks schafften es nur noch knapp, den Müllsack zusammenzuhalten. Silas Zindel «Ich hatte eine Abmahnung erhalten, weil ich den Karton nicht ordnungsgemäss bündelte», so der Mann. Tamedia/Moritz Hager

Darum gehts Eine Person entsorgte einen 35-Liter-Zürisack, der bis über die Markierung gefüllt war.

Der Nachbar dieser Person störte sich daran und rief deshalb die Polizei.

Die Polizei verweist in diesem Fall auf die zuständige Stelle der Stadt.

Bizarrer Nachbarschaftsstreit : Ein Mann berichtete, dass sein Nachbar die Polizei rief, nachdem er seinen Abfallsack prall gefüllt in den Müll warf. «Ich füllte einen 35-Liter-Zürisack bis über die Markierung und schnürte ihn zusammen, sodass es die Bändel nur noch knapp schafften, den Sack zusammenzuhalten», schreibt der User.



Als er den zum Bersten vollen Abfallsack am Sonntag zum Müll getragen habe, habe sein Nachbar rot gesehen: «Als er mich sah, hat er mich sofort bei der Polizei gemeldet.» Auf dem Online-Forum Reddit berichtet er, dass er bereits einmal einen Verweis von der Verwaltung erhielt: «Ich hatte eine Abmahnung erhalten, weil ich den Karton nicht ordnungsgemäss bündelte.»



User kritisieren Nachbarn

In der Kommentarspalte ärgern sich die User über das Verhalten des Nachbarn: «Das ist verrückt, selbst für Schweizer Verhältnisse. Und zudem sicher nichts, was die Polizei interessiert.» Ein anderer User schreibt: «Dein Nachbar ist ein Oberbünzli.»



Eine weitere Person kommentiert scherzhaft: «Das ist ein Anfängerfehler.» Anschliessend verrät er seinen Geheimtipp: eine hydraulische Presse, um den Müll zu komprimieren. «Ich brauche nur noch alle zwei Monate einen 35-Liter-Sack. Er ist allerdings verdammt schwer, also stelle ich sicher, dass ich ihn nur wegwerfe, wenn mich niemand sieht.»

ERZ sieht kein Problem in prall gefüllten Zürisäcken

Die Polizei verwies zur Einordnung des Falles auf Entsorgung + Recycling Zürich ERZ. Wie ERZ-Mediensprecher Tobias Nussbaum erklärt, dürfen Gebührensäcke «satt» gefüllt werden. «Aber nicht überfüllt, sodass Abfall herausfällt oder gar der Sack reisst.» Sollte Letzteres der Fall sein, «bewegen wir uns an der Grenze zur illegalen Entsorgung», so Nussbaum weiter. Dieser Umstand könne angezeigt werden. «Dafür muss aber die Absicht einer illegalen Entsorgung erkennbar sein.»

Seinen Hauskehricht am Sonntag in den entsprechenden Containern zu deponieren, ist erlaubt. Anders sehe es jedoch bei Wertstoff-Sammelstellen aus: «Wo Glas und Kleinmetall entsorgt werden, entsteht oft Lärm», so der ERZ-Mediensprecher. Um die Ruhezeiten einzuhalten, ist die Benutzung der Wertstoff-Sammelstellen in der Stadt Zürich deshalb nur werktags von sieben bis 20 Uhr erlaubt.

Nussbaum merkt weiter an, dass Karton jeweils gebündelt und geschnürt am Vorabend der Sammlung oder am selben Tag bis spätestens sieben Uhr bereitzustellen sei. Den Karton in Papiersäcken zu sammeln sei zudem suboptimal: «Bei Nässe sind die Papiersäcke nämlich zu wenig stabil.»