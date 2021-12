3 mit Sex – «Mein Neujahrsvorsatz – mehr Dreier mit Hanna!»

«Mit Versöhnungssex konnte ich die Situation einigermassen beruhigen»

«Rafael kommt heute mit uns nach Hause, okay?»

Plötzlich stand mein Freund Rafael vor mir. Wir tranken Shots und ich stellte ihn Hanna vor. Sie verstanden sich sofort blendend. Wir tanzten uns das alte Jahr vom Leib – und das N eue war noch weit weg. Hanna nahm mich am Arm und flüsterte mir ins Ohr. «Rafael kommt heute mit uns nach Hause, okay? Ich habe ihn schon gefragt.» Ich brauchte eine Sekunde bis ich verstand, was sie gerade gesagt hatte. Nice! 15 Minuten später verliessen wir die Tanzfläche und nahmen ein Taxi zu ihr. Danach folgten zwei Stunden schönster Kuschelsex bei weihnachtlichem Kerzenlicht und klassischer Musik. Wärme und Erotik, wie sie mir Christmas nicht geben kann. Hanna genoss die Aufmerksamkeit von zwei Männern offensichtlich und bewunderte uns beide streichelnd, wenn wir uns küssten. Es war wunderschön. Sie war wunderschön!

Am nächsten Morgen schliefen wir aus. Rafael war schon gegangen, als ich Hanna küsste und sagte: «Ich bin verliebt – in dich. Und ich freue mich auf nächstes Jahr und alles was noch kommt.» Diesen C ringe liess ich aus, als ich am Abend Ella und Lars von den Ereignissen erzählte. Aber immerhin so viel sagte ich ihnen, und so viel Commitment ist von mir schon ziemlich bemerkenswert: «Ich freue mich auf mega viele Dreier mit Hanna im neuen Jahr!» Ella lächelte wissend: «Du alter Romantiker.»