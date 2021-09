Lucien Badoux (19) an den M4Music Club-Shows - «Mein neustes Lied handelt von einem depressiven Pinguin»

1 / 13 Wenn du dich bevorzugt (oder auch mal versehentlich) in Gitarrenkellern rumtreibst, hast du ihn wohl schon mal am Mikrofon brunftschreien gesehen und gehört: Lucien Badoux, Sänger und Saitenmann von Mord Fuzztang (Psych-Garage-Lärm) und Wueh! (Post-Punk-Lärm). Taxi Gauche Records Der 19-jährige Zürcher musiziert aber auch solo: Im April ist das aus seiner Maturaarbeit entstandene Debütalbum «That’s All for Now» erschienen. Taxi Gauche Records Manchmal spielt er an Bushaltestellen, wie du siehst. Am 11. September tritt er im Rahmen der M4Music Club-Shows nun auch im Zürcher Moods auf – sein Set beginnt um 17 Uhr. Wer dort und drüben im Exil ebenfalls performt, verraten wir dir auf den folgenden Slides. Taxi Gauche Records

Er hat gerade die Matura abgeschlossen

«Die Prüfungen liefen okay – Mathematik ist einfach nicht meins», sagt Lucien Badoux zu 20 Minuten. In seinem neuen Leben nach dem Gymi will der Stadtzürcher Dinge machen, die in den vergangenen vier Jahren zu kurz kamen: «Musik. Schlafen. Malen. Lesen.»

Und: «Langsam muss ich mir einen Job suchen. Am liebsten würde ich in einem Plattenladen oder Café arbeiten – falls also jemand eine freie Stelle anzubieten hat, meldet euch!»

Sein Debütalbum gibts als Kassette

Vinyl wäre nämlich zu teuer gewesen. Das discoide, psychpoppige «That’s All for Now» (hier unten im Spotify-Stream) ist im Frühling erschienen und handelt von der Flucht in die Sucht und auch von der Flucht aus der Sucht heraus.

Der 19-Jährige gibt einen vagen Ausblick auf sein nächstes Werk: «Mein neustes Lied handelt von einem depressiven Pinguin, den ich vor kurzem in einem Dokfilm gesehen habe. Wer weiss, vielleicht wird das mein nächstes Album – ‹The Story of a Depressive Penguin›.»

Er hat schon in zehn Bands gespielt

Einer Musikerfamilie entstammend, ging Lucien bereits im Alter von 13 Jahren mit den Neo-Psychedelic-Outfits The Saint Tangerine Convention und Elegua auf Tour – und hat seither in einem knappen Dutzend Bands gewerkelt.

Hier eine kurze Übersicht seiner weiteren Projekte, damit du bei der nächsten musiknerdy Bier-Diskussion ein paar Namen droppen kannst: Mord Fuzztang, Wueh!, Solar Temple, Tony, Cartman, Mina the Lifeguard and the Cowsurfers, Waverer, Drowsed und Gunhead. «Im Moment sind ein paar Projekte in Planung», sagt er, «mal schauen, was passiert.»

Seine Must-sees am 11. September

«Ich freue mich sehr auf Kush K. Ich habe sie schon zweimal gesehen, es war beide Male eine andere, aber gute Erfahrung.» Die Zürcher Band klinge für ihn, als würden Jazz-Musikerinnen und -Musiker mit viel Freude an Improvisation Pop und Indie-Rock spielen.

«Natürlich freue ich mich auch auf Lil Bruzy. Weil seien wir ehrlich: Wer freut sich schon nicht auf Lil Bruzy?» Welcher Act wann wo spielt, siehst du oben in der Bildstrecke.

M4Music Club-Shows Wegen The Coco fand auch das diesjährige M4Music Festival im Frühling rein digital statt. Damit du 2021 wenigstens einen kleinen L4Livemusik-Fix bekommst, präsentieren die Verantwortlichen am Samstag, 11. September, die M4Music Club-Shows im Moods und Exil in Zürich. Neben Lucien Badoux gibts Gigs von Arma Jackson, Barrio Colette, District Five, Casanora, Hermanos Gutiérrez, Kush K, Lil Bruzy, Sirens of Lesbos und Verycozi & Ka-Raba – und das für ziemlich leckere 25 Stutz pro Ticket. Hier hörst du in die Acts rein: 20 Minuten ist Medienpartner des M4Music.

