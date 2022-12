Weniger Lust auf Sex, wenn der Partner im Haushalt nicht mithilft

Eine neue Studie von Wissenschaftlern aus Kanada und Australien beweist erstmals, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Care-Arbeit, also Haushalt, Kindererziehung oder Pflege von Familienangehörigen, und der Lust auf Sex von Frauen. Hat die Frau das Gefühl, ihr Mann sei abhängig von ihr, verringert das die Lust auf Sex. Die Vielzahl an Einsendungen der 20-Minuten-Community zeigen, dass das Thema bewegt. Und, dass gerade bei Männern die Haltung, die Frau habe am Herd zu stehen und die Kinder zu betreuen, nach wie vor weit verbreitet ist. Dass sie damit in Bezug auf das Sexleben nicht gut fahren, zeigen wiederum diese Erfahrungsberichte.