«Mein Penis fühlt sich an wie nach einem Zahnarztbesuch»

Wie zufrieden bist du mit deinem Sexleben?

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Sexualleben aus? Liegst du die ganze Zeit allein im Bett, oder läuft auch was zu zweit? Und wie oft legst du selbst Hand an? 20 Minuten will wissen, wie die Schweiz liebt. Hier kannst du an der Studie teilnehmen: https://de.surveymonkey.com/r/CovidSexCH