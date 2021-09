Krummer Penis - «Kann ich so Sex haben?»

Der Penis kann in alle Richtungen leicht verkrümmt sein – rechts, links, oben und unten. Das ist aber kein Grund zur Sorge. (Symbolbild) imago images / Panthermedia

«Ich (m, 17) mache mir Sorgen, weil mein Penis krumm ist. Kann ich so Sex haben? Und ist das normal? Ich habe Angst, dass meine Freundin meinen Penis nicht schön findet.»

Was würde passieren, wenn deine Freundin einen abwertenden Kommentar über deinen Penis macht? Denkst du dann, «Ja, sie hat recht»? Oder denkst du «Nein, ich finde meinen Penis genau richtig, so wie er ist.» Worauf ich hinaus will: Es ist entscheidend, wie du selbst zu deinem Penis stehst.

Viele Männer haben keinen vollkommen geraden Penis. Der Penis kann in alle Richtungen leicht verkrümmt sein – rechts, links, oben und unten. In der Regel ist das überhaupt kein Problem für den Geschlechtsverkehr. Schwierig wird es erst, wenn der Penis zum Beispiel in der Mitte des Schafts um 90 Grad abknickt. In solchen Fällen ist eine Operation sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass das bei dir nicht der Fall ist.

«Du kannst vieles mit deinem Penis ausprobieren»

Du kannst mit deinem Penis in eine Vagina eindringen, auch wenn er gekrümmt ist. Wahrscheinlich bist du noch nicht so vertraut damit, was du mit deinem Penis alles machen kannst. Da kannst du bei der Selbstbefriedigung kreativ werden. Du kannst vieles mit deinem Penis ausprobieren und gewinnst so Vertrauen, dass Sex mit deinem Penis wunderbar funktioniert.

Vielleicht hilft dir schon diese Antwort weiter, dich mit deinem Penis, so wie er ist, anzufreunden. Du kannst auch bewusst etwas dafür tun, eine gute Beziehung zu deinem Penis aufzubauen. Dafür ist es hilfreich, wenn du ihn wirklich gut spürst. Denn dann bewertest du ihn nicht mehr so sehr von aussen. Dazu findest du Tipps bei lilli.ch/20minuten.

Liegt auch dir was auf dem Herzen? Die Fachpersonen von Lilli.ch beraten dich online zu Sexualität, Verhütung, Beziehung, Gewalt, Körperfragen und bei persönlichen Problemen.