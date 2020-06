Frag Lilli

«Mein Penis ist sehr gross»

Lilli.ch beantwortet brennende Fragen rund um Sex, Liebe, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Identität.

Was sollte man(n) mit einem grossen Penis beachten? Frag Lilli gibt Tipps.

Ich (18) habe einen sehr grossen Penis. Habt ihr Tipps, was ich beim Geschlechtsverkehr mit einer Frau beachten sollte?

Die Scheide ist nur 12 Zentimeter lang oder kürzer, wenn sie nicht sexuell erregt ist. Und die Öffnung ist ohne sexuelle Erregung ganz eng. Dein breiter oder langer Penis kann daher beim Geschlechtsverkehr Schmerzen machen. Erst wenn ihre Scheide sexuell erregt ist, wird sie grösser, weiter und feuchter. Dann hat dein Penis gut in ihr Platz und rutscht gut.

Ein langer Penis lässt sich nicht immer ganz einführen

Ein breiter Penis passt ohne Probleme in die Vagina, wenn die Scheide gut sexuell erregt ist. Bei einem langen Penis kann es sein, dass du ihn nicht ganz einführen kannst. Dann kannst du oder deine Partnerin den unteren Teil des Penis zusätzlich mit der Hand berühren.

Hast du schon gelernt, deinen Penis mit dem Becken zu steuern? Das kannst du bei der Selbstbefriedigung ausprobieren. Halte deine Hand still und bewege deinen Penis durch Beckenbewegungen in der Hand. Wenn du das gelernt hast, kannst du deinen grossen Penis auch geschickt innerhalb der Scheide manövrieren. Ausserdem ist es eine gute Idee, wenn du beim Geschlechtsverkehr langsam vorgehst. Denn wenn du dich langsam bewegst, spürst du besser, ob du irgendwo anstösst.

Wichtig ist, Kondome in der passenden Grösse zu verwenden

Ermuntere die Frau, beim Sex wirklich aktiv mitzumachen. So kann sie genau diktieren, wie schnell und wie weit sie deinen Penis aufnehmen will. Und du kannst durch Beobachten lernen, was ihr gefällt. Es ist ausserdem eine gute Idee, wenn ihr beim Geschlechtsverkehr miteinander redet.