24 Zentimeter : «Mein Penis ist zu gross, darum habe ich den Job nicht bekommen»

Weil seine Grösse für eine Erektion gehalten wird, bekommt Joe einen Job nicht. In einer Doku spricht er über seinen Penis als sein grösstes Handicap.

«Sie dachten, ich hätte während des gesamten Vorstellungsgesprächs eine Erektion gehabt», so der Brite.

So habe er einen Job nicht bekommen, weil er verdächtigt worden sei, während des ganzen Vorstellungsgesprächs eine Erektion gehabt zu haben.

Joe aus Grossbritannien leidet darunter, dass sein Penis so gross ist.

Einem Mann aus dem Vereinigten Königreich, der sich Joe nennt, ist das aber tatsächlich passiert, wie Heute.at berichtet. In der Channel-4-Doku-Reihe «My Massive C**k» kommen Männer zu Wort, die aus ihrem Leben mit einem grossen Gemächt erzählen und nicht immer glücklich darüber sind – so wie eben Joe. So sei ihm einmal ein Job wegen seines Penis durch die Lappen gegangen. «Sie hielten mich für einen guten Kandidaten, aber sie fanden, dass mein Verhalten unangemessen war. Sie dachten, ich hätte während des gesamten Vorstellungsgesprächs eine Erektion gehabt, und meinten: ‹Ihre Kleidung war nicht angemessen›», erklärt Joe.