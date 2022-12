Männerbeschneidung: «Mein Penis schmerzt nach jeder Ejakulation»

Rund 30 Prozent der Männer sind weltweit beschnitten. Meist wird die Vorhaut im Säuglingsalter aus religiösen Gründen entfernt. Über negative Konsequenzen wird kaum gesprochen. Die Zwillingsbrüder Manasseh und Ephraim, die aus einer jüdischen Familie kommen, leiden bis heute unter den Folgen ihrer Beschneidung: «Nur wenige Tage nach der Geburt wurde uns die Vorhaut ohne Narkose abgetrennt.» Im jüdischen Brauch wird die Vorhaut am achten Tag nach der Geburt abgeschnitten. Daher haben sie sogenannte neuropathische Schmerzen am Penis: «Diese können entstehen, wenn Nervenenden abgetrennt werden», so der 31-jährige Ephraim. Viele Folgen hätten sich erst in der Pubertät gezeigt: «Besonders stark sind die Schmerzen beim Sex und nach dem Samenerguss.» Lange hätten sie nicht gewusst, dass ihre Beschwerden von der Beschneidung ausgelöst wurden, so Manasseh: «Heute bin ich schockiert darüber, was uns angetan wurde.» Manasse und Ephraim sehen sich trotz allem nicht als Beschneidungsgegner: «Jeder Erwachsene kann sich die Vorhaut abschneiden lassen», so Manasseh. Es solle aber aus freien Stücken geschehen: «Wir stellen uns gegen medizinisch unnötige Zwangseingriffe bei Kleinkindern – egal aus welchem Motiv.»