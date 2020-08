Best-of Doktor Sex

«Mein Penis steckte drei Stunden in ihrer Scheide fest»

Seit 2008 beantwortet Bruno Wermuth als Doktor Sex wöchentlich die dringendsten Fragen rund um Liebe, Beziehungen und Sex. Wir zeigen in einem Best-of die spannendsten Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Beim ersten Mal hatte meine Freundin einen Scheidenkrampf, sodass ich (16) mit meinem Penis drei Stunden lang in ihrer Scheide feststeckte. Seither habe ich Angst, mit ihr zu schlafen. Was kann ich tun, dass das nicht mehr vorkommt?

Frage von Hans an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

Du hast eine blühende Phantasie, mit deinem Wissen über Sexualität scheint es aber nicht weit her zu sein. Macht nichts. Du bist jung und hast Zeit, in Ruhe deine Erfahrungen zu sammeln. Was du erzählst, geht nicht. Hat eine Frau beim Sex einen Scheidenkrampf, wird der Penis dadurch nicht festgeklemmt, sondern hinausgedrückt. Ein Krampf ist meist die Folge von kurzfristigen Unsicherheiten, manchmal auch von tiefer liegenden Ängsten. Meist besteht er schon vor dem Sex, sodass das Eindringen des Penis nicht möglich ist.