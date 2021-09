Auch Angst kann eine Erektion auslösen, weiss Lilli

Ich (m, 28) war vor etwa zehn Jahren mit einer Frau im Bett, die mich so penetrant zum Sex gedrängt hatte, dass ich mich im Nachhinein vergewaltigt fühlte. Ich hatte aus Angst mitgemacht. Währenddessen war aber mein Penis die ganze Zeit steif. Wollte ich es also insgeheim doch?

Für deine Erektion in dieser Situation gibt es eine einfache Erklärung: Sexuelle Erregung beginnt mit einem Reflex im Körper, den du nicht bewusst steuern kannst. Er kann auf viele Arten ausgelöst werden – so zum Beispiel auch, wenn du aufgeregt bist oder Angst hast. Darum kann dein Körper sexuell erregt sein, wenn du keine Lust empfindest, sondern dich schlecht fühlst, ekelst oder eben Angst hast.

In der Angst, im Ekel und in der Abwehr spannen wir uns an, und diese Muskelspannung kann dazu führen, dass die Erregung steigt – vielleicht sogar bis zu einem körperlichen Höhepunkt. Auch wenn du dich dabei möglicherweise schrecklich fühlst.