Walzenhausen AR «Mein Puls schiesst hoch, wenn ich aus meiner Ausfahrt fahre»

An der Kantonsstrasse in Walzenhausen AR sollen zwei Stellen entschärft und sicherer gemacht werden. Die Pläne und Berichte liegen öffentlich auf. Anwohner sind froh, dass endlich gehandelt wird.

In der 80er-Zone sind viele Kurven unübersichtlich.

Immer wieder kommt es zu Unfällen oder dazu, dass ein Fahrzeug von der Strasse abkommt. So wie dieser Motorradfahrer im April 2020 in Walzenhausen AR.

Quietschende Reifen, waghalsige Überholmanöver und diverse Unfälle – dieses Bild zeichnen Anwohner der Kantonsstrasse Lachen – Moos – Walzenhausen im Kanton Appenzell Ausserrhoden . Wie die Kantonskanzlei am Montagmorgen mitteilt, soll der 1,2 Kilometer lange Strassenabschnitt nun r u ndum erneuert werden. Dabei sollen der Engpass im Moos beseitigt und die enge Kurve im Lerchenfeld entschärft werden.

Anwohner als Zuschauer eines Rennwettbewerbs

Susanna Calvi hat beste Aussicht auf die waghalsigen Manöver mancher Lenker. Sie wohnt in Walz en hausen direkt an der Hauptstrasse bei einer unübersichtlichen Kurve. «Wir hören immer wieder , wie A utos an der Steinmauer kratz en .» Die Strasse sei einfach zu eng, unübersichtlich , und die Fahrer seien viel zu schnell unterwegs. Wenn sie vor ihrem Haus auspark iere , müsse sie das Fenster öffnen, um allfällige Raser zu hören. «Mein Puls schiesst immer wieder hoch, wenn ich aus meiner Ausfahrt fahre», sagt sie. Von dem geplanten Umbau der Strecke ist die 54-Jährige nicht überzeugt: «Wenn die Strasse breiter wird, werden die Leute nur noch schneller fahren.»