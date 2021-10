3 mit Sex - «Mein reicher Kumpel erntet seine Jungs im Tindergarten!»

Bei unserem ersten Treffen findet Mario es attraktiv, dass ich die Grosstadt noch gar nicht kenne und erst gerade zuhause ausgezogen bin: «Du Landei bist in der Big City mein Nesthäkchen», sagt er mit einem schelmischen Funkeln in den Augen. Ich weiss zwar nicht, was ein Nesthäkchen sein soll – hoffentlich etwas Herziges –, stimme Mario aber zu. Und damit ist das erotische Limit an unserem ersten Date erreicht. Auf unseren weiteren Dates freunde ich mich mit Mario an und werde fast schon sein Schützling: Mario zeigt mir erste Schwulenbars, lädt mich in luxuriöse Restaurants ein und ich lerne seine Freunde kennen, die alle sehr nett sind, aber auch alle etwas über Marios Schwäche für uneigenständige Männer und sein Jagdrevier, den «Tindergarten» spötteln. Es vergehen sechs Jahre, in denen ich mit Mario nie im Bett lande.