22'659 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 25. und 26. Juli 2020 online an der grössten Sexumfrage der Schweiz teilgenommen. 20 Minuten hat die Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LeeWas, das schweizweit auf Newsportalen regelmässig umfassende Abstimmungs- und Wahlumfragen macht, durchgeführt. LeeWas wichtet die Umfragedaten nach demografischen und geografischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten.

«Plötzlich hatte ich schmerzhafte Bläschen und kleine offene Wunden»

«Ich spüre seither viel weniger beim Sex»

Leser K.B.* (36): «Ich habe mich mit HPV (Anm. d. Red.: Humane Papillomaviren) infiziert. Als ich einmal eine winzige Verletzung am Penis hatte, wuchs direkt neben dem Vorhautbändchen eine HPV-Warze. Diese wurde weggelasert. Da durch das Lasern eine Vernarbung und damit eine Verkürzung des Frenulums befürchtet wurde, wurde das sogenannte Frenulum, also das Vorhautbändchen, durchtrennt. Seither spüre ich viel weniger beim Sex, mein Orgasmus ist viel weniger stark und der Samenerguss ist im Vergleich zu vorher kaum noch vorhanden. Auch hat sich meine Libido stark verkleinert und ich habe Mühe, meinen Harndrang zu kontrollieren. Alles in allem fühlt es sich so an, als ob ich an diesem Tag 20 bis 30 Jahre älter geworden wäre. Die Situation hat sich praktisch nicht mehr verbessert, so dass heute Sex fast keine Rolle mehr spielt in meiner Beziehung. Ich leide stark darunter.»