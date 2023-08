Europapark: «Mein Sohn fragte noch: ‹Mami, ist das normal?›»

1 / 3 Wie der Europapark auf Anfrage mitteilt, kam es während der High Diving Show «Retorno dos Piratas» zum Unfall. 20min/News-Scout «Das mobile Schwimmbecken hat sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser floss in den See der Attraktion Atlantica SuperSplash», sagt Sprecher Noel Ebhart. 20min/News-Scout Zwei Künstler der High Diving Show seien dabei leicht verletzt worden. Ein Besucher habe eine Schürfwunde erlitten. 20min/News-Scout

Darum gehts Im Europapark in Rust hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet.

Vor Ort waren auch Lisa (37) und ihr Sohn (11) aus dem Kanton Zürich.

Die beiden sassen im Wagen, neben den Teile der Bühne krachten.

Im Europapark in Rust ist bei einer Tauchshow eine Bühne zusammengekracht. Teile davon stürzten auf eine Wasserattraktion. In einem Wagen der Bahn sassen Lisa (37) und ihr Sohn Joël (11) aus Kollbrunn ZH. «Wir standen über eine Stunde an und freuten uns sehr darauf. Wir sassen in der zweitletzten Reihe. Am Anfang war alles ganz normal», erzählt Lisa. Doch plötzlich habe es einen lauten Knall gegeben: «Eine grosse Welle erfasste uns. Wir waren alle klitschnass und wussten zuerst gar nicht, was los ist. Mein Sohn fragte noch: ‹Mami, ist das normal, gehört das dazu?›»

Sie selbst habe schnell realisiert, dass da etwas nicht stimmt: «Im Wasser lagen Trümmerteile herum. Die Bahn hinter uns blieb stehen und bewegte sich nicht mehr.» Ein Mann, der in der gleichen Reihe wie sie und ihr Sohn sass, habe einen Abdruck am Hals gehabt: «Ihm muss wohl ein Seil gegen den Hals gespickt sein. Er blutete aber nicht und schien auch nicht schwer verletzt.»

«Das hätte ganz anders enden können»

Später sei ein Mitarbeiter zu ihnen gekommen und habe gesagt, dass alle ruhig bleiben sollen: «Wir konnten beobachten, wie die Leute in der anderen Bahn evakuiert wurden. Unser Wagen wurde danach in die Station zurückgeschoben. Dort konnten wir dann aussteigen. Alle verhielten sich die ganze Zeit sehr ruhig», so Lisa.

Von den Mitarbeitern des Europaparks sei ihnen anschliessend ein Getränk offeriert worden, zudem hätten sie einen Pass für eine verkürzte Wartezeit bei zwei Bahnen ihrer Wahl erhalten: «Sie haben uns alle gefragt, wie es uns geht und sich wirklich um uns gekümmert. Das finde ich sehr fair.»

Sie sei einfach nur froh, dass sie unverletzt blieben: «Natürlich sitzt der Schock tief. Wir sind aber mit dem Schrecken davon gekommen. Das hätte ganz anders enden können, wenn die Bühne direkt auf die Leute gekracht wäre.» Mit ihrem Sohn werde sie noch zwei Tage im Europapark bleiben: «Wir sind hier im Hotel und werden morgen sicher wieder auf die Bahnen gehen.»

Zwei Personen verletzt

Wie der Europapark auf Anfrage mitteilt, kam es während der High Diving Show «Retorno dos Piratas» zum Unfall. «Das mobile Schwimmbecken hat sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser floss in den See der Attraktion Atlantica SuperSplash. Zwei Künstler der High Diving Show wurden dabei leicht verletzt. Ein Besucher erlitt eine Schürfwunde», sagt Sprecher Noel Ebhart. Die Atlantica SuperSplash werde in Kürze wieder in Betrieb genommen, heisst es weiter.

Erst im Juni hatte es im Europapark einen Grossbrand gegeben. Dieser ereignete sich nicht weit von der Unfallstelle vom Montag entfernt.