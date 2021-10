Opfer von Horror-Crash : «Mein Sohn hat Angst, dass ich nie wieder normal werde»

Am 19. Juni 2019 verlor der 23-jähriger Fahrer eines McLaren in Dornach SO die Kontrolle über das 570 PS starke Auto. Auf der Gegenfahrbahn erfasste er einen Velofahrer und verletzte ihn lebensbedrohlich. Am Mittwoch sprach das Opfer vor Gericht über den Unfall.