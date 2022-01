Vater von Novak Djokovic – «Mein Sohn ist ein Symbol und der Anführer der freien Welt»

Die Tennis-Weltnummer-Eins muss am Donnerstag die Heimreise antreten.

Srdjan Djokovic meldet sich zum Einreise-Wirrwarr seines Sohnes in Australien.

Jetzt meldete sich nochmals Srdjan Djokovic, der Vater der Weltnummer eins. In einem Interview mit der serbischen Zeitung «Telegraf» sagte er: «Mein Sohn ist ein Symbol und der Anführer einer freien Welt.» Er fügte an, dass Novak ein «Spartakus» einer neuen Welt sei, die «Ungerechtigkeit, Kolonialismus und Heuchelei» nicht toleriere.

Srdjan Djokovic weiter: «Mein Sohn ist heute Abend in australischer Gefangenschaft, aber er war noch nie so frei. Von diesem Moment an ist Novak zum Symbol und zum Anführer der freien Welt geworden, der Welt der armen und benachteiligten Nationen und Völker.»