Übergriffe an Schule in Beckenried NW

«Mein Sohn kassierte vor der ganzen Klasse eine Ohrfeige»

Eine Lehrerin der Schule in Beckenried im Kanton Nidwalden soll schon seit Jahren mehrere Schüler psychisch unter Druck setzen. Auch soll es schon zu körperlichen Übergriffen gekommen sein.

In dieser Schule soll es in den vergangenen Jahren zu mehreren Übergriffen gekommen sein.

Die Vorwürfe verschiedener Eltern wiegen schwer. Eine Lehrerin der Primarschule in Beckenried soll ihre Schüler terrorisieren. Wie Radio Pilatus berichtet, sollen körperliche Züchtigungen zum Alltag der Lehrerin gehören. Eine Mutter erzählt: «Mein Sohn kassierte vor der ganzen Klasse eine Ohrfeige.» Dies, weil er für eine Schulaufführung keine Velohose, sondern eine Sporthose anziehen wollte. Eine andere Mutter sagt: «Meine Tochter kam an meinem Geburtstag nach Hause und sagte, dass die Lehrerin ihr eine Ohrfeige gegeben habe.»

Verschiedene andere Eltern sagen gegenüber Radio Pilatus, dass sie gesehen hätten, wie die Lehrerin in mehreren Fällen Kinder an den Haaren oder Ohren gezerrt habe. Auch wurden schon Schüler mit dem Lineal geschlagen. «Das sei normal bei dieser Lehrerin. Das wisse man, hat mir meine Tochter erzählt», so eine Mutter.