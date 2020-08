vor 17min

Mutter kämpft gegen Ausschluss

«Lars hat geweint, weil ich ihn am ersten Chindsgi-Tag nicht begleiten darf»

Der vierjährige Lars* aus Gränichen AG beginnt diese Woche im Kindergarten. Weil seine Eltern wegen der Corona-Pandemie nicht mitgehen dürfen, muss er den grossen Tag alleine bestreiten. Seine Mutter ist nicht bereit, das zu akzeptieren.



von Zora Schaad, Steve Last

1 / 8 Lars* muss seinen ersten Tag im Kindergarten ohne die Begleitung seiner Eltern bestreiten. Seine Mutter ist empört über den Entscheid der Schulleitung. Privat Die Eltern wurden erst wenige Tage vor Schulbeginn per Brief informiert, dass sie ihre Kinder nicht begleiten dürfen. Privat Auf Facebook sorgt das Thema für grosse Diskussionen. Manche teilen M.s Ansicht, dass Kinder in diesem Alter eine Begleitung brauchen. Screenshot Facebook

Darum gehts Am Montag gehen viele Kinder in der Schweiz erstmals in die Schule oder in den Kindergarten.

In manchen Schulen dürfen die Eltern ihre Kleinen wegen Corona nicht begleiten.

Dies sorgt für Ärger. Mütter aus Gränichen und Basel wehren sich gegen den Ausschluss.

Der Brief, der bei den Eltern der Gemeinde Gränichen AG wenige Tage vor Schulbeginn ins Haus geflattert ist, hat es in sich: «Die neuen Kindergartenkinder und die Erstklässler werden von den Lehrpersonen bei der Eingangstür in Empfang genommen. Sie verabschieden sich vor dem Haupteingang oder auf dem Kindergartenplatz von Ihrem Kind und die Lehrpersonen nehmen die Klassen in ihr Schulzimmer oder den Kindergartenraum mit», teilt die Schulleitung mit.

Für M., deren Sohn – wir nennen ihn hier Lars * – diese Woche den ersten Kindergartentag erleben wird, war die Nachricht ein Schock: «Bereits der Schnuppertag und der Eltern-Infoabend wurden abgesagt. Lars und ich kennen weder die Räumlichkeiten noch die Kindergärtnerin. Es kann doch nicht sein, dass vierjährige Kinder ganz allein diesen Schritt machen müssen. Lars ist sofort in Tränen ausgebrochen, als i ch i hm gesagt habe, dass ich ihn nicht begleiten dürfe» , so die Mutter.

Eltern wehren sich

M. ärgert sich, dass der Info-Brief die Eltern erst kurz vor Sommerferienende erreichte und dass darin keine Ideen formuliert wurden, wie der Kindergartenbeginn für die Kleinen trotz Virus angenehm gestaltet werden könne. Sie ist nicht bereit, den Entscheid der Schulleitung zu akzeptieren. Per Mail schrieb sie an die Schulleiterin: «Ich habe kein Problem mit einer Maskenpflicht und einer begrenzten Aufenthaltszeit, werde aber mein Kind ganz bestimmt nicht weinend auf dem Platz stehen lassen. Ich erwarte eine kindgerechte Lösung für dieses Problem.» Antwort hat die Mutter bis heute keine erhalten .

Auf Facebook hat das Thema jedoch eine grosse Diskussion unter Eltern ausgelöst. Die Meinungen gehen auseinander. «Ich weiss genau, was du meinst. Wir dürfen auch nicht mit hinein, weil der Kindergarten in einem Altersheim ist», schreibt eine Frau zu M. Eine andere meint hingegen: «Ich glaube, die Eltern haben mehr Mühe damit als die Kinder. Lasst sie selbstständig werden.»

E iner Freun d in von M., deren Kind von der Regelung am 1. Schultag ebenfalls betroffen ist, hat sich telefonisch bei der Schulleitung gemeldet. Ihr wurde versichert, dass sich die Kindergärtnerin bestimmt etwas einfallen l a sse. Offiziell sei jedoch nichts dazu kommuniziert wurden. Für M. reicht das nicht : «Gemeinsam mit anderen Müttern werde ich mein Kind an seinem ersten Tag begleiten und darauf bestehen, dass wir mit Hygienemasken wenigsten s zehn Minuten in den Kindergarten gelassen werden.»

Clubs sind okay, erster Schultag nicht

Auch im Kanton Basel-Stadt dürfen Eltern ihre Kinder nicht begleiten. Eine betroffene Mutter ist wütend, weil Menschen in Clubs reingelassen werden, die Eltern am ersten Schultag ihrer Kinder aber ausgesperrt bleiben. «Dieser Moment des ersten Tages kommt nie wieder zurück», sagt sie zu 20 Minuten. In den Club könne man jederzeit. Sie wirft den Behörden vor, nur dort streng durchzugreifen, wo keine wirtschaftlichen Interessen betroffen seien.

Immerhin: Wenn es gar nicht anders geht, ist es in Basel in Ausnahmefällen möglich, dass die Eltern ihre Kinder hineinbegleiten. Doch auch dies stösst der Mutter sauer auf. «Wie soll ich meinem Kind erklären, dass das Mami seines Freundes dabei ist und ich nicht?» fragt sie. Anstelle des strikten Ausschlusses der Eltern schlägt sie vor, dass Kinder und Eltern in Gruppen eingelassen werden, damit die Hygienebestimmungen eingehalten werden können.