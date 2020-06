Suizid-Betroffene

«Mein Sohn wollte sich von seinem Leiden befreien»

Wie übersteht eine Mutter den Suizid ihres eigenes Kindes? Renate hat nach Kilians (29†) Tod wieder ins Leben zurückgefunden.

«Dass Kilian auf die Welt gekommen ist, ist ein Wunder», sagt seine Mutter Renate. Nach zwei Söhnen hatte sie sich unterbinden lassen. «Die Schwangerschaft zeigte mir aber: Dieses Kind will unbedingt leben.» Ein aufgestellter, lustiger Bub sei Kilian gewesen, sagt Renate und giesst die Grabblumen. Als Jugendlicher habe Kilian häufig schwermütig und bedrückt gewirkt. «Aber das ist in der Pubertät ja nicht so aussergewöhnlich.»

Die Nacht vor seinem Tod verbrachte Kilian bei Renate. «Er schlug vor, gemeinsam eine lustige Vorabendserie zu schauen. Ich wollte zuerst noch etwas kochen, aber er wollte, dass ich bei ihm sitzen bleibe. Also bestellten wir Pizza.» Während des Films habe Kilian immer wieder ihre Hand gehalten, was ungewohnt war. Bevor er ins Bett ging, nahm er ihre Hände und fragte: «Mam, schläfst du eigentlich gut?» Anstatt ihr wie üblich zu winken, gab er ihr einen Gutenachtkuss.

Als Kilian sich am nächsten Tag verabschiedete, beschlich Renate ein ungutes Gefühl. «Ich schrieb ihm eine SMS. Als er mir nicht antwortete, spürte ich, dass etwas passiert war.» Sie setzte sich ins Auto und suchte ihn. Ohne Erfolg. Zurück zu Hause stand ein Polizeiauto auf dem Parkplatz. «Als mir die Beamten sagten, was passiert war, schrie ich nur noch. Ich wollte zu meinem Sohn.» Das sei nicht mehr möglich, antworteten sie. Kilian hatte Schienensuizid begangen. «Dass mein Sohn auf so eine brutale Art aus dem Leben geschieden war, war so unbeschreiblich schrecklich. Auch wenn ich verstand, dass er sich von seinem Wahnsinnsleiden befreien wollte – der Schmerz, der Schock, die Trauer waren unermesslich.»