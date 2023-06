Frauenstreik 2023: Betroffene und die UNIA-Pressesprecherin über den Streik

Am 14. Juni findet wieder ein feministischer Aktionstag statt. Frauen erklären, warum sie an den Frauenstreik gehen und welche Forderungen sie legitim finden – und welche nicht.

1 / 4 Carmela Fraschi Simonato (69), Grazia Prezioso (48) und Nicole Niedermüller. 20min/eu «Seit dem Frauenstreik 2019 haben sich gesellschaftliche Aspekte für Frauen teils verbessert, teils aber auch verschlechtert», sagt Unia-Mediensprecherin Nicole Niedermüller. 20min/eu Carmela Fraschi Simonato (69) sagt: «Aufgrund meiner tiefen Rente muss ich auch über das Pensionsalter hinaus arbeiten.» 20min/eu

Frauenstreik 2023 – Darum gehts: Am Mittwoch findet der «feministische Streik» statt.

Die Unia-Mediensprecherin sagt, was sich seit dem ersten Streik verändert hat.

Zwei Frauen erklären, was sie fordern und welche Forderungen sie legitim finden.

Das ist passiert

Rund eine halbe Million Menschen nahmen beim Frauenstreik 2019 teil. Auch am Mittwoch wollen die Organisatorinnen und Organisatoren erneut zahlreiche Frauen, nicht binäre, trans und inter Personen zu einem «feministischen Streik» auf die Strasse bringen.

Das hat sich seither verändert

«Seit dem Frauenstreik 2019 haben sich gesellschaftliche Aspekte für Frauen teils verbessert, teils aber auch verschlechtert», sagt Unia-Mediensprecherin Nicole Niedermüller. Positiv sei, dass seit Frauen und deren Anliegen in der Arbeitswelt an Visibilität gewonnen haben. Zudem sei bei politischen Ämtern der Frauenanteil gewachsen: «2019 wurden 84 Frauen in den Nationalrat gewählt – so viele, wie noch nie», sagt Niedermüller. Einen Rückschlag habe es aber beim Thema Lohn gegeben: «In den typischen ‹Frauenberufen› herrscht nach wie vor eine Tieflohnrealität: Trotz Vollzeitstelle haben immer noch zu viele Frauen einen Monatslohn von weniger als 4000 Franken.»

Das sagen betroffene Frauen

Carmela Frasci Simonato (69): «Aufgrund meiner tiefen Rente muss ich auch über das Pensionsalter hinaus arbeiten. Ich bin in einem Theater als Platzanweiserin tätig und fordere einfach einen angemessenen Lohn. In den 20 Jahren, in denen ich schon im Theater arbeite, hat sich mein Lohn nämlich kaum verändert: Erhielt ich noch 2005 für die Schicht von 18 bis 22 Uhr einen Lohn von 64.80 Franken, verdiene ich seit 2019 dafür 69.75 Franken. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass mein Stundenlohn nach fast 20 Jahren im Dienst nicht einmal 18 Franken beträgt – und ich für die Wochenendarbeit nicht einmal einen Zuschlag erhalte.»

Grazia Prezioso (48): «Ich fordere mehr Respekt. Vieles, was ich als Elektrotechnikerin in der Vergangenheit erleben musste, dürfte nicht passieren. Als Frau, die einem typischen Männerjob nachging, musste ich mich ständig beweisen. Zwar hat einer meiner Vorgesetzten mein Talent erkannt und wollte mir mehr Verantwortung übergeben. Das allerdings passte einem anderen Vorgesetzten gar nicht: Er und andere männliche Mitarbeiter legten mir reihenweise Steine in den Weg. Schlussendlich wurde ich nie befördert – im Gegenteil: Plötzlich durfte ich nur noch monotone Anfänger-Aufgaben ausführen. Ich hatte mich noch an die Personalabteilung gewandt und um Hilfe gebeten, wurde jedoch nicht ernst genommen. Die Situation war erniedrigend und hat mich psychisch derart belastet, dass ich kündigte.»

Das wird kritisiert

Gerade in männerdominierten Branchen, wie etwa in Industrieberufen, müssen sich Frauen oft mehr beweisen, sagt auch die Stadtzürcher SVP-Präsidentin Camille Lothe. «Es geht dabei um die Frage der Chancengleichheit: Frauen mit dem gleichen Werdegang wie Männer muss der gleiche Respekt entgegengebracht werden, ihre Leistungen müssen anerkannt werden.» Dass an ihrem Können oder ihrer Erfahrung gezweifelt wird, nur weil sie Frauen seien, gehe «gar nicht».

Jedoch müsse angemerkt werden, dass sich Frauen in der Jobwahl oft bewusst für gewisse Branchen entscheiden, in welchen schlechter entlöhnt wird. «Trotzdem: Es sind mündige Frauen, die die Freiheit haben, einen solchen Entscheid selbstbestimmt zu fällen», so Lothe. Die Antwort darauf könne allerdings nicht sein, nun einen flächendeckenden Mindestlohn von 4500 Franken pro Monat einzuführen. «Es zeigt gerade die linke Ausrichtung des Streiks: Zahlen sollen das wieder die anderen.» Wichtig sei, Frauen aufzuklären, welche Karriereoptionen welche finanziellen Folgen haben – genau gleich wie bei den Männern.

Dass der Frauenstreik jetzt als «feministischer Streik» beworben wird, erstaune sie nicht, sagt Lothe: «Wenigstens sind sie ehrlich: Es ist ein feministischer Streik, es geht nicht mehr um Frauen, sondern es sind linke Forderungen durch und durch.» Man habe sich von der Vorstellung verabschiedet, eine Stimme für alle Frauen zu sein, gerade dadurch verliere die Bewegung allerdings an Glaubwürdigkeit. «Vor vier Jahren haben auch viele Frauen mitgestreikt, die heute nicht mehr dabei sind – etwa Bäuerinnen, Landfrauen oder Frauen aus dem berufstätigen Netzwerk. Ob dieses Vorgehen zielführend ist, ist anzuzweifeln.»