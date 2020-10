«Mein teuerstes Kleidungsstück hat 400 Franken gekostet»

Yusi, 23, arbeitet im Verkauf und gibt am meisten Geld für Schuhe aus

20 Minuten Lifestyle: Welches Kleidungsstück würdest du am liebsten jeden Tag tragen?

Ich spare auf nichts Bestimmtes. Wenn ich was sehe, das mir gefällt und es finanziell aufgeht, kauf ich es mir.

So die ganz engen Skinny-Jeans sind nichts für mich.

Was würdest du nie anziehen?

«Die Hose ist von Adidas, aber ich weiss nicht mehr, was die gekostet hat.»

Was ist dein teuerstes Stück in deinem Kleiderschrank?

Mit welchem Kleidungsstück verbindest du schöne Erinnerungen?

Mit einer Jacke von Mammut, die ich in der Lehre gekauft habe. Sie ist knallgelb und passt mir nicht mal mehr, aber die hängt immer noch bei mir im Schrank. Die erinnert mich an meine Zeit in der Lehre.