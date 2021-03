«Frauen haben weniger gelernt, Nein zu sagen»

Herr Kneubühler, warum schläft man mit einem Menschen, obwohl man es eigentlich gar nicht will? Dafür gibt es die verschiedensten Gründe. Beispielsweise aus Gewohnheit, weil man sich verpflichtet fühlt, weil man sich eine Gegenleistung oder einen Gefallen erhofft, dem Frieden zu liebe, oder auch, weil man nicht Nein sagen kann. Problematisch wird es, wenn keine Lust aufkommt und man trotzdem nicht Nein sagen kann. In diesen Fällen ist auch fraglich, ob man dem Gegenüber tatsächlich einen Gefallen tut.

Viele der Betroffenen haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Wie gelingt das besser?

Der erste Schritt ist, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen überhaupt zu kennen. Wenn man weiss, was man will, fällt es viel leichter, darum zu bitten – oder eben Nein zu sagen. Wichtige Signale kommen dabei vom Körper: Wie fühlt es sich gerade an? Ebenso kann man mit Hilfe des Körpers und der Stimme einem Nein die nötige Kraft und Glaubwürdigkeit verleihen. Es macht einen grossen Unterschied, ob man freundlich und bestimmt, mit klarer Stimme Nein sagt, oder zögerlich, kaum hörbar, womöglich noch beschämt auf den Boden blickend. Als Übung: Probiere am besten verschiedene Varianten vor dem Spiegel aus!