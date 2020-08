3 mit Sex «Mein Tinder-Date will, dass ich sie schlage»

Bruce freut sich auf Casual-Sex mit einem Tinder-Date. Aber die Dame hat einen ziemlich extravaganten Geschmack.

Aber von Anfang an: Es fing an wie so oft. Match auf Tinder. Schriftliches Flirten, hin und her. Date. Wir trafen uns in einer s hady Bar, die Lisa vorgeschlagen hatte, und ich war sofort begeistert. Sie war hübsch, sympathisch und sehr offen. Schon nach zehn Minuten sprachen wir über Sex. Lisa erzählte mir von einer ihrer Ferien a ffären und wie sie es am Strand getrieben hatten. Ich liess mich nicht lumpen und trumpfte augenzwinkernd damit auf, wie ich versehentlich mit zwei Teenagern im Bett gelandet war. Wir tranken und lachten viel, in Gedanken wanderten meine Hände längst auf ihrem sexy Körper.