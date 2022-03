Liebesbetrug: Mit der Love-Scam-Masche wurden diese Menschen um hohe Geldbeträge betrogen.

«Um ihn zu treffen, sollte ich 2000 Franken zahlen»

Der 33-jährige Manuel* hatte ein ganz spezielles Match auf Tinder: «Ich sah sein Gesicht und habe nach rechts geswiped. Sofort fingen wir an zu schreiben und nach nicht allzu langer Zeit verriet er mir sein angebliches Geheimnis: Er sei Hamdan bin Muhammad Al Maktum, der Kronprinz der Luxusstadt Dubai, gefangen in einer Welt, die Homosexuelle mit Todesstrafen ächtet. Er wolle ausbrechen und ein freies Leben leben.

Ich war natürlich skeptisch und überprüfte alles – doch es kam mir sehr echt vor. Es folgten viele Liebeserklärungen, wir wollten uns sogar treffen. Mit einer Bedingung: Ich müsse erst Mitglied eines Vereins werden und einen Beitrag in Höhe von 2000 Franken zahlen. Als ich ablehnte, brach er den Kontakt ab. Das hat mich schon sehr verletzt, weil ich doch sehr verliebt war. Ich denke heute noch an ihn – und frage mich manchmal, ob er vielleicht doch echt gewesen ist…»

«Mein Vater verkraftete die Wahrheit nicht und starb kurz darauf»

Pias Vater hat sich verliebt. Kontakt fand aber nur per Telefon statt. Das Einzige, was er von ihr besass, waren diese zwei Fotos, die angeblich seine «Freundin» Francine zeigen sollen.

Mein Vater will diese angebliche «Francine» in einer Bar in Dijon kennengelernt und sich sofort in sie verliebt haben. Danach hatten sie nur noch telefonischen Kontakt. Als ihm Francine mitteilte, sie sei in einer Notlage, überwies ihr mein Vater über mehrere Monate hinweg insgesamt 8000 Franken. Als sie sich irgendwann nicht mehr meldete, war der Fall klar. Mein Vater jedoch verkraftete es nicht, er war zutiefst enttäuscht. Kurze Zeit später ist er im Spital verstorben. Ich denke, dass hinter dieser Masche eine ausgeklügelte Organisation steckt. Ich finde es unendlich traurig und falsch, wie hier mit den Gefühlen eines Menschen gespielt wurde. Selbst als er todkrank im Spital lag, haben sie nicht aufgehört.»