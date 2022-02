3 mit Sex  – Bruce trifft einen frisch geouteten BWL-Typen

1 / 4 Bruce ist mit Hanna in einer Bar – und trifft dort die reisefreudige Katrin und einen frisch geouteten BWL-Typen. Illu: Anna Deér Bruce Er ist ein bekannter Musiker, gilt als heterosexuell. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalistinnen und Journalisten für Homestorys. Er datet öfter Männer als Frauen und muss aufpassen, dass ihn seine Groupies nicht ertappen. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér

Darum gehts Bruce geniesst es, dass die Gastronomie wieder für alle geöffnet ist und geht mit Hanna in eine Bar.

Das Paar neben ihnen ist kaum zu überhören.

Als schliesslich auch noch zwei BWL-Typen dazustossen, wird das Gespräch erst richtig unterhaltsam.

Das Bar-Leben ist zurück und es ist wunderbar. Nach Jahren des Wohnzimmer-Trinkens und Glühwein-Spazierens füllen sich die Kneipen und Knellen wieder mit unbeschwertem Leben. Und wie. Die Nachtschwärmer*innen lassen alle Zurückhaltung fallen. Menschenmengen haben plötzlich wieder eine unglaubliche Faszination und ich erfreue mich am hemmungslosen People-Watching.

Es ist Freitagabend, etwa 18 Uhr. Hanna und ich sitzen in einer urchigen Bar und trinken unser erstes Weekend-Bier. Der Raum ist zum Bersten gefüllt, die Leute stehen oder sitzen gedrängt nebeneinander. Omikron freut sich. Viel zu nahe neben uns sitzt ein ungleiches Paar. Er, völlig verhipstert angezogen, sie dagegen mit Rossschwanz, Outdoor-Rucksack, Schuhen mit dickem Profil. Katrin heisst sie, wie wir bald mitschneiden, und Katrin ist offensichtlich schon völlig besoffen und redet viel und laut. Der Hipster gibt sich Mühe, ihr interessiert zuzuhören, und nippt an seinem Mate.

«Ich bin eben neu in dieser Gay-Szene»

«Sorry, ist hier noch frei?» Auftritt zweier BWL-Typen. Sie tragen zu chice und auch sonst nicht ganz passende Hemden. Einer hat eine riesige Uhr am Handgelenk. «Ja, sicher!», brüllt Katrin. Die beiden setzen sich zwischen uns und unsere Nachbar*innen. Nachdem sie sich eine Minute Mühe gegeben haben, ein eigenes Gespräch zu führen, fällt ihnen auf, dass das neben Katrin unmöglich ist, und sie schliessen sich dem stillen Hipster an und lauschen mittelinteressiert ihren Ausführungen zum Thema Ferien in Skandinavien.

«Seid ihr zusammen?», fragt der Typ mit der Uhr den Hipster, als Katrin aufs Klo muss. «Nene, nur Freunde», antwortet der Hipster verlegen. «Bist du denn noch Single?», will die Uhr wissen. «Ja.» Er scheint ähnlich überrascht über die Frage wie Hanna und ich am Nebentisch. «Ich bin eben neu in dieser Gay-Szene», erklärt der Uhren-BWL-Typ, der aussieht wie eine Compilation aus Tinder-Hetero-Klischees, seinem überraschten Sitznachbarn.

«Der hat definitiv BWL studiert, so effizient wie der ist»

Als Katrin zurück an den Tisch torkelt, nimmt das Gespräch eine weitere überraschende Wendung. Sozusagen der Übergang zu Akt 3 dieser unverhofften Sitcom. Die Uhr hört nicht etwa auf zu reden, sondern erzählt dem Hipster und Katrin nun von seinem neuen Sex-Leben. Er habe sich vor ein paar Monaten von seiner Ex getrennt und dabei entdeckt, dass er mehr auf Männer stehe. Aber Frauen gingen schon auch noch. Und er stehe darauf, dominiert zu werden. Und sie seien beide sehr cute und jetzt habe er sich gefragt, ob sie heute Abend schon was vor hätten. «Der hat definitiv BWL studiert, so effizient wie der ist», flüstere ich Hanna zu.

Katrin lacht laut. Ein betrunkenes Wiehern. Sie erklärt, dass sie einen Freund habe. Der Hipster ist auch nicht interessiert. Die Uhr bedankt sich für das Gespräch und verabschiedet sich. «Ciao zusammen», sagt sein Begleiter, der bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Wort gesagt hatte. (Seine Rolle ist uns nach wie vor unklar. Ist er der Bagger-Lehrling der Uhr? Oder schaut er gerne zu?)

«Mehr Dreier waren immerhin mein Neujahrsvorsatz…»

«Ob das wohl je funktioniert?», fragt Hanna. «Ich denke schon, wenn man es so selbstbewusst macht. Man muss einfach mit vielen Körben umgehen können. Aber das muss man ja auch, wenn man jemanden normal anflirtet.» «Und so hat man wenigstens rasch eine Antwort», ergänzt Hanna.

Ob wir diese Flirt-Strategie wohl auch mal ausprobieren sollen und als Pärchen in der Bar nach einem Dreier fragen? Mehr davon war immerhin mein Neujahrsvorsatz. Wir beschliessen, das Experiment auf einen anderen Tag zu verschieben. Jetzt sind wir definitiv zu wenig betrunken und haben zu viel Hunger.

Was meint ihr zur Flirt-Strategie des Uhren-Menschen? Habt ihr Erfahrungen mit dieser Direktheit? Schreibt mir an onelove@20minuten.ch.

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.

