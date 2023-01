Zuger Musikstudent  : «Mein Traum ist es, der Ed Sheeran der Schweiz zu werden» 

1 / 5 Hier ist ein Ausschnitt aus dem Videoclip des Songs «Faking it», in dem Nathaniel Cartier mit der schottischen Künstlerin Bee Asha auftrat. Screenshot Youtube Cartier hat den instrumentalen Teil des Songs komponiert. Screenshot Youtube Nathaniel studiert Akustik und Musiktechnologie an der Universität Edinburgh. Er ist im vierten Jahr seines Bachelors. Wikimedia Commons

Darum gehts: Nathaniel Cartier begann als Kind Klavier zu spielen, und entwickelte eine Leidenschaft für Jazz- und Popmusik.

Derzeit studiert er an der Universität Edinburgh. Er absolviert ein Studium in Akustik und Musiktechnologie.

Vor kurzem hat er eine Single in Zusammenarbeit mit einer schottischen Künstlerin produziert und eine Plattform zur Unterstützung von Musikern in Edinburgh begründet.

«Wenn ich gross träumen darf, möchte ich der Ed Sheeran der Schweiz werden», sagt Nathaniel Cartier, der in der schottischen Musikszene zum echten Phänomen wird. Der 23-Jährige wurde in Paris geboren, lebt aber seit 2011 in Zug. Derzeit absolviert er seinen Bachelor in Akustik und Musiktechnologie an der Universität Edinburgh.

Dies ist aber nicht sein Anfang in der Musikwelt. Cartier begann mit sieben Jahren Klavier zu spielen, zum Saxofon griff er mit zehn Jahren und danach folgten noch Gitarre und Bass. Der junge Künstler erklärte gegenüber 20 Minuten, warum er sich für Schottland anstelle der Schweiz als Sprungbrett entschieden hat und was er für die Zukunft plant.

In Zug spielte er bei der Kadettenmusik

«Ich habe mich für diesen Studiengang an der Universität Edinburgh entschieden, weil es so etwas in der Schweiz nicht gab und vor allem nicht auf dem gleichen Niveau», sagt Cartier. Er sei der Schweiz, und besonders der Stadt Zug, aber sehr dankbar, dass sie ihm seine musikalische Berufung offenbart hatte. In Zug gehörte er der Kadettenmusik an, wo er Saxofon-Improvisationen lernte.

Zug war auch die Inspiration für sein Album «Zuger Träumer». Die Idee für dieses Album entstand 2020, und das Projekt bestand darin, ihm und vielen anderen Zugern Musikern eine Plattform zum Launch zu geben: «Ich glaube, Zug ist voller talentierter Musiker, die bekannt gemacht werden müssen», so Cartier weiter. Er fügte hinzu, dass dieses Album von der Stadt Zug, dem Kanton Zug und zwei privaten Stiftungen finanziert wurde.

Neue Single und «The Edinburgh Collective»

Nach «Zuger Träumer» kam im Dezember 2022 «Faking it», die Single in Zusammenarbeit mit der schottischen Künstlerin Bee Asha. Cartier: «Sie kam ins Studio, zeigte mir den Text und die Idee für den Song und fragte mich, ob ich eine Melodie dazu schreiben könnte. Nach zwei oder drei Sessions war der Song schon fertig.» Alle Instrumente im Lied - Saxofon, Bass, Gitarre und mehr - wurden eingespielt, produziert und abgemischt von Cartier.

Während seines Studiums startete Nathaniel zusammen mit seinem Partner und Freund Fraser MacDonald ein Projekt namens «The Edinburgh Collective». Ziel ist es, eine Community zu schaffen, in der sich aufstrebende Musiker aus Edinburgh kennenlernen und gegenseitig unterstützen können. «Ich habe ‹The Edinburgh Collective› auch geschaffen, um mir eine Fanbasis hier in Schottland zu schaffen. Die Idee ist, nach dem Abschluss des Bachelors in die Schweiz zurückzukehren.» Cartier: «Aber ich möchte auch die Unterstützung, die ich in Edinburgh habe, trotzdem nicht verlieren und die Kontakte aufrechterhalten.»

Spielst du ein Musikinstrument? Ja, mehrere und ich studiere Musik. Ich spiele nur ein Instrument, aber nicht professionell. Ab und zu spiele ich gerne mit Freunden. Nein, aber ich wollte immer eins erlernen. Vielleicht in der Zukunft … Nein, Musikinstrumente spielen liegt mir nicht.