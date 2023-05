Tina Turner: Diese Schicksale prägten das Leben der Rocklegende

Sie erarbeitete sich selbst einen Platz in der Rockgeschichte. Tina Turner baute sich eine Weltkarriere auf – mit einer unvergleichlichen Stimme, Erfolgswillen, Sex-Appeal und Perücke. Nun ist die Rock-Legende, die für Welthits wie «Private Dancer», «Simply the Best» und «What’s Love Got To Do With It» bekannt war, im Alter von 83 Jahren gestorben, wie es am Mittwoch auf ihrer Instagram-Seite hiess. «Mit grosser Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt.»