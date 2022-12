Wienacht-Tobel AR: Robert Zellweger ist das Christkind

1 / 9 Robert Zellweger ist vor drei Jahren in die Rolle vom Christkind geschlüpft und beantwortet seither jedes Jahr zirka 400 Briefe, die an das Christkind adressiert sind. 20min/Shannon Zangger Die Briefe kommen dabei aus aller Welt: So wie dieser Brief, er ist in japanischer Schrift verfasst. Aus den drei Wörtern auf Englisch lässt sich erschliessen, dass sich Sosuke eine Nintendo Switch inklusive Spiel wünscht. 20min/Shannon Zangger Briefe von Kindern, die vom Ukrainekrieg betroffen sind, gehen dem Wienacht-Tobler besonders nahe. 20min/Shannon Zangger

Darum gehts Eine kleine 350-Seelengemeinde im Appenzell Ausserrhoden erhält jährlich Hunderte Briefe ans Christkind adressiert.

Robert Zellweger beantwortet alle persönlich.

Briefe von Kindern, welche aus Kriegsgebieten geflüchtet sind oder noch im Kriegsgebiet leben, gehen dem 66-Jährigen am nächsten.

Südöstlich vom Bodensee, mehrere Hundert Meter über dem Seeufer, liegt das Dorf Wienacht-Tobel AR. An eben dieses Dorf adressieren Kinder aus aller Welt Briefe an das Christkind. Diese Schreiben landen im Briefkasten von Robert Zellweger. «In Wienacht-Tobel hat das Beantworten der Christkind-Briefe eine lange Tradition. Ich habe die Aufgabe vor drei Jahren von Willi Würzer übernommen», so der 66-Jährige. Sein Vorgänger hat diese Aufgabe vor ihm 30 Jahre lang auf sich genommen.

20 Minuten war bei Robert Zellweger zu Besuch. In seinem Esszimmer packt er eine grosse Kiste mit allen Briefen aus, die ihm je zugestellt worden sind. Es sind über 1200 Briefe. Aus dieser Box kramt er zwei Briefe hervor. Sie wurden von zwei Brüdern verfasst, die von der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind.

Emotionaler Weihnachtswunsch

«Mein Vater ist noch in der Ukraine. Ich wünsche mir einen Spielzeug-Zug und eine Spielkonsole, am allermeisten wünsche ich mir jedoch Frieden. Damit ich wieder zurück nach Hause kann», steht in den Zeilen, die vom fünfjährigen Bub geschrieben wurden.

«So etwas zu lesen, geht mir besonders nahe. Ich schreibe ihnen, dass ich leider keine Wünsche erfüllen kann, aber spreche ihnen Mut zu. Wenn ich könnte, würde ich das natürlich sofort tun», so Zellweger gegenüber 20 Minuten.

Sogar Post aus China oder Japan

Bisher sind knapp 250 Briefe bei ihm eingegangen. «Im letzten Jahr waren es etwa 400. Das ist die durchschnittliche Anzahl an Briefen, die ich im Jahr erhalte.» Die meisten Briefe, die Zellweger im Jahr empfängt, kommen aus der Schweiz. Kinder aus dem Ausland verfassen ihre Briefe grösstenteils auf Englisch. Jedoch sind einige Weihnachtsgrüsse auch in anderen Schriften verfasst, wie zum Beispiel in kyrillischer oder japanischer Schrift. «Sogar Kinder aus China und Japan schreiben mir. Das verwundert mich doch sehr, denn die verbreitete Religion in diesen Ländern ist eine ganz andere», so der 66-Jährige.

Die benötigten Briefmarken für die Antworten werden durch den Verkehrsverein finanziert. Der 66-Jährige rechnet damit, dass dieses Jahr mehr Briefe als im letzten Jahr zusammenkommen werden. «Alle Briefe beantworte ich selbst. Meine Frau und die Mitarbeiterinnen meines Geschäfts helfen mir mit den Kuverts.»

«Die Vorfreude ist jedes Jahr gross»

Doch was wünscht sich der Mann, den Wünsche von über 400 Kinder im Jahr erreichen? «Ich bin mittlerweile 66, meine Gesundheit ist am wichtigsten. Natürlich gibt es einen Wunsch zum Weltfrieden, aber ich verliere langsam den Glauben daran.»

Ansonsten ist der Mann, der in die Rolle des Christkinds geschlüpft ist, wunschlos glücklich. Vor allem, seit er vor drei Jahren diese Aufgabe übernommen hat. «Ich bin sehr stolz auf das, was ich mache. Tatsächlich herrscht jedes Jahr, wenn die ersten Briefe eingehen, grosse Freude», erklärt Zellweger schmunzelnd.

