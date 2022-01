SRF-DOK : «Mein Vater sagte, ich gehöre in die Psychiatrie, weil ich Trychlerin bin»

Ein SRF-Journalist begleitete die Freiheitstrychler 24 Stunden lang. Trychlerin Esther erzählt in der Doku, dass sich ihre Kinder anfangs für sie geschämt haben.

In einer «SRF-Doku», die kürzlich erschien, begleitete der Journalist Donat Hofer die Freiheitstrychler. Er verbrachte 24 Stunden mit ihnen. Dabei wollte er herausfinden, wie die Massnahmengegner und -gegnerinnen ticken. Unter anderem traf er ein Paar, das sich um die Finanzen und um die Organisation der Demos kümmert. Das Vertrauen der beiden in Medien und Politik ist dabei nicht sehr gross, das wird schnell klar: «Kürzlich auf einer Wanderung sind wir an einem Friedhof vorbeigelaufen. Und haben kein einziges neues Grab gesehen. Wo sind denn all die Corona-Toten?», heisst es im Beitrag.