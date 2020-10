Magdalena Martullo-Blocher«Mein Vater wird sich nie zurückziehen»

Auf Twitter verkündete ein SRF-Journalist am Freitagmorgen, dass sich Christoph Blocher kurz vor seinem 80. Geburtstag definitiv aus der Politik verabschiede. Kurz darauf dementiert Blocher diese Mitteilung gegenüber dem «Blick»: Er habe dem Schweizer Fernsehen lediglich dargelegt, «dass ich mich aus den Führungsgremien der SVP zurückgezogen habe – was ja bekannt ist.» Er ergänzt: «Es hat doch niemand ernsthaft geglaubt, dass ich jetzt plötzlich still sitze und mich nicht mehr gegen den Anschluss an die EU und gegen fremde Richter wehre.» Er sei und bleibe ein politischer Mensch, der seine Meinung äussere.