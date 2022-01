Beziehung und Ernährung: So steht ihr beim Dating zu Fleischkonsum oder Veganismus

Simone – «Mein Mann ist Vegetarier, ich liebe Fleisch»

Oliver – «Früher oder später kommen Vorwürfe»

Realmeierisli – «Mit meinem Partner ist es sehr schwierig»

Michael – «Fleisch zu kaufen, verstösst gegen meine Prinzipien»

Margrit – «Essverhalten ist kein Trennungsgrund»

Marianne – «Wir sind zu fünft und ernähren uns vegan»

Werner – «Gestörtes Essverhalten hat unsere Familie kaputt gemacht»

Matthias – «Gegenseitiges Verständnis und Respekt»

Joanna – «Für mich ein No-Go»

«Für mich ist es ein No-Go, einen Veganer oder Vegetarier zu daten. Ich esse sehr gerne vegetarisch und es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Aber eine meiner grössten Passionen ist Essen. Kulinarik in ihrer ganzen Vielfalt in der Beziehung nicht zu teilen, wäre für mich unmöglich. Bei Freunden ist es anders: Gerne koche ich für vegetarische Freunde extra etwas Vegetarisches. Vegane Freunde habe ich zum Glück nicht. Aber auch dort würde ich extra vegan kochen.»

Lilly – «Zwei Milchsorten im Kühlschrank stören niemanden»

Roland – «Ich schliesse die Küchentür»

«Ich bin Fleischesser, mein Partner nicht. Wir sind seit zehn Jahren glücklich zusammen. Die paar Male, wo ich mir ein Steak zubereite, schliesse ich die Küchentür und benutze die Fleischpfanne und das Fleischmesser. Auch im Restaurant gibt es keine Probleme. Ich freue mich sogar, wenn wir in ein vegetarisches Restaurant gehen, weil es mich immer wieder überrascht, was die Köche mittlerweile ohne Fleisch zubereiten können. Das Zauberwort heisst Toleranz. Mein Fleischkonsum hat sich erheblich reduziert, ohne dass ich es bewusst wollte oder gezwungen wurde. Sobald einer den anderen krampfhaft verändern will, gibt es Probleme. Und das nicht nur in der Küche.»