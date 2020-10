Wahlkampf «Mein Velo wurde total mit einem Döner verschmiert»

1 / 6 Am Samstag teilte Laetitia Block, Präsidentin der Jungen SVP Basel, auf Twitter mit, dass sie Anzeige gegen unbekannt erstattet hat. Twitter/ Laetitia Block Nicht nur Wahlplakate von ihr wurden immer wieder beschädigt, im September wurde mit einem Döner auch ihr Velo verschmiert. Twitter/Laetitia Block Dieser «Döner-Vandalismus», den sie am Velo sah, war ihr neu. Auf Twitter teilte sie Bilder von dem Velo und den beschädigten Plakaten. Twitter/Screenshot

Darum gehts Am Samstag erstattete die Basler SVP-Jungpolitikerin Laetitia Block Anzeige gegen unbekannt.

Neben ihren Wahlplakaten wurde auch ihr Velo Opfer von Vandalismus.

Die Anzeige sieht sie als Zeichen dafür, dass Vandalismus nicht toleriert wird.

Sie hält dies für den Grund, dass es so wenig Grossratskandidatinnen bei der SVP gibt.

Laetitia Block, die Präsidentin der Jungen SVP Basel, hat am Samstagmorgen Anzeige erstattet, wie sie auf Twitter schrieb. Es seien nicht nur Wahlplakate von ihr mehrfach beschädigt und bekritzelt worden, sondern auch ihr Velo wurde Opfer von Vandalismus. «Mein Velo wurde mit einem Döner total verschmiert», schreibt sie. Dabei seien nicht nur der Lenker und der Rahmen damit beschmiert worden, sondern der Döner wurde auch in die Bremsen eingerieben, sagt sie gegenüber 20 Minuten auf Anfrage und ist überzeugt: «Das Velo wurde so fest verschmiert, das kann gar kein Versehen gewesen sein.»

«Döner-Vandalismus» ist neu

«Das ist eine neue Art von Beschädigung», sagt die Jungpolitikerin auf Anfrage zum «Döner-Vandalismus». «Es gibt einem ein ungutes Gefühl, weil man weiss, dass man beobachtet wurde.» Der Vorfall mit dem Velo sei das eine. «Aber als die Wahlplakate bei mir diesen Freitag bereits zum dritten Mal beschädigt wurden, wollte ich aufs Ganze gehen und habe Strafanzeige erstattet. Und zwar sowohl wegen der Plakate als auch gegen diesen Stalker, der das Velo verschmiert hat.»

Als sie das verschmierte Velo vor der eigenen Haustüre gesehen hat, sei sie erschrocken. «Was für Idioten, habe ich gedacht.» Sie hält das Beschädigen von Wahlplakaten und Beschmieren des Velos für zutiefst antidemokratisch, wie sie zu 20 Minuten sagt.

Anzeige sei ein Zeichen

Die studierte Juristin weiss: Dass jemand aufgrund der Anzeige gefasst wird, ist unwahrscheinlich. «Es soll aber ein Zeichen dafür sein, dass solche Aktionen nicht toleriert werden.» Sie betont: «Ich will mich dafür einsetzen, dass es Vandalen nicht mehr so leicht haben.» Es gebe zwar einen Straftatbestand für Sachbeschädigung, in der Praxis werde dieser aber nicht konsequent umgesetzt, sagt sie.

Grund für die wenigen Frauen?

Wie Block gegenüber «Prime News» sagt, sieht sie in solchen Vorfällen einen der Gründe, weshalb es auf den Grossrats-Listen der SVP nur so wenige Frauen hat. Für die Grossratswahlen im Oktober kandidieren für die SVP in Basel-Stadt 98 Personen. Davon sind nur 19 Frauen. Die SVP habe zahlreiche Frauen angefragt, aber Absagen erhalten, sagt die Vizepräsidentin der SVP-Frauen Basel-Stadt, und fügt an: «Weil sie sich nicht verunglimpfen lassen wollen.»