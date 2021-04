Nachbarschaftsstreit in Trimbach SO : «Mein Zaun ist lang, da hat es noch viel Platz zum Anprangern»

Anwohner haben Einsprache gegen einen Pavillon erhoben, den ein bekannter Auto-Tuner errichtet hat. Kurzerhand hat dieser die Einsprache im Grossformat ausgedruckt und an seinen Zaun gehängt. Ein Anwalt erklärt, wie legal die Aktion ist.

Auf dem Düriberg in Trimbach SO herrscht seit geraumer Zeit dicke Luft unter Nachbarn. Grund dafür ist der Startuner und Selfmade-Millionär Ueli Anliker, der sich auf seinem grosszügigen Anwesen kreativ auslebt. Neuerdings ist es ein thailändisch aussehender Pavillon, der in der Nachbarschaft für rote Köpfe sorgt. In einer Sammel-Einsprache wehrten sich 15 Anwohner gegen den Bau von Anliker. Sie kritisieren, dass der Pavillon nicht ins Ortsbild passe. Ausserdem befürchten die Anwohner, dass Anlikers Extravaganz letztlich den Wert der umliegenden Immobilien senke.