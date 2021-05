Neuer Coop-CEO Philipp Wyss - «Mein Ziel sind 1000 Supermärkte in der Schweiz»

Philipp Wyss ist seit 1. Mai 2021 CEO der Coop-Gruppe: « Ich will nie einen Kundentrend verpassen, das treibt mich an », sagt Wyss zu 20 Minuten.

I ch koche fürs Leben gerne. Zusammen mit den Kollegen von Betty Bossi haben wir fürs Zürcher Café Yucca – ein Ort wo sich Bedürftige verpflegen können – rund 30 Liter Suppe mit viel Gemüse und mit Buchweizen zubereitet. Weil es im Café Yucca normalerweise kein Dessert gibt, haben wir noch Hefeschnecken gebacken. Am Tag der guten Tat werde ich zusammen mit dem WWF beim Reinigen am Ufer des Zugersees mithelfen.

Diese Frage beschäftigt mich regelmässig. Und klar: Man könnte immer mehr tun. In den letzten Jahren habe ich versucht im beruflichen Kontext immer einen Schritt vorwärts zu gehen und so zum Beispiel zusammen mit Coop das Label Solidarité aufgebaut, worunter wir Produkte verkaufen, die aus geschützten Werkstätten stammen.

Ich kenne den Kundenkontakt hinter der Fleischtheke, kann die Sprache der Metzger und ich lernte auch das Kaufmännische in meiner ersten Lehre von der Pike auf, da ich all die damaligen Lehrlingsarbeiten selbst ausführen durfte. Ich spreche heute die Sprache unserer Mitarbeitenden. Das hilft enorm.

Ich bin ein Teamplayer, will zuhören und nahe bei den Leuten sein: Zusammen wissen wir mehr als allein. Wenn sich Angestellte an mich wenden, bekommen sie eine Antwort. Als Leiter Marketing und Beschaffung habe ich unzufriedene Kunden manchmal selbst angerufen.

Wo muss sich Coop noch verbessern?

Ich will nie einen Kundentrend verpassen, das treibt mich an. Mir ist es lieber, etwas funktioniert mal nicht wie erwartet, als eine Chance zu verpassen. Zudem gilt es, unser Filialnetz mit über 950 Läden zu erneuern und zu erweitern. Mein Ziel sind insgesamt 1'000 Supermärkte in der Schweiz zu erreichen – insbesondere in den Agglomerationen, Quartieren und Dörfern gibt es noch Potential. Es werden aber nicht mehr die ganz grossen Filialen sein.