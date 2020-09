«I Am Greta»-Regisseur «Mein Ziel war es zu verstehen, wie Greta die Welt sieht»

Der Film

«I Am Greta»

Der schwedische Filmemacher Nathan Grossman begleitet Greta Thunberg während einem guten Jahr an die ersten Klimastreiks vor dem schwedischen Parlament im Sommer 2018 zu Reisen an internationale Demos. Er ist bei Präsidenten- und Papstaudienzen dabei, aber genauso beim Redenschreiben in Hotelzimmern und in der Konfrontation mit öffentlicher Kritik und Morddrohungen, die die junge Aktivistin in den letzten Monaten erhalten hatte.