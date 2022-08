«Meine zwei Kinder haben Priorität»: Nils Nielsen erklärt emotional sein Aus

«Nils hat meine höchste Anerkennung»

Mit dem Ende von Nielsen geht eine Ära zu Ende. Der 50-Jährige übernahm die Schweizerinnen 2019 und schaffte die Qualifikation für die EM diesen Sommer. Das Turnier verlief jedoch enttäuschend, die Schweizerinnen schieden bereits in der Vorrunde aus. Hinzu kommt ein unglücklicher Auftritt des Nati-Trainers nach dem 2:2 gegen Portugal, als er absolut hilflos und auch rat- und planlos wirkte. Überhaupt war das Jahr 2022 für die Frauen-Nati ein Desaster. In neun Spielen schaffte die Schweiz keinen Sieg. Schwach für eine Nation, die sich nicht weit hinter den besten Ländern Europas sieht.

Ist er also der Entlassung zuvor gekommen? Unklar. Haenni und SFV-Präsident Dominique Blanc lobten den Trainer an der SFV-PK jedenfalls in höchsten Tönen. «Es war eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten, ich habe unglaublich viel von ihm gelernt», so die 55-Jährige. Blanc meinte: «Nils hat meine höchste Anerkennung. Er hat die Nati vorangebracht und dem Schweizer Fussball ganz viel gegeben.»