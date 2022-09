Neben Schule verteilt: «Meine 6-Jährige hatte einen Sex-Flyer unter ihrem Kopfkissen»

«Pornografie und Prostitution ist ein anderes Kaliber»

S. habe versucht, die Firma, die auf den Flyern beworben wird, anzurufen. Weil niemand rangegangen sei, habe sie eine Nachricht hinterlassen. «Ich habe ihnen gesagt, dass das für mich gar nicht in Ordnung ist. Schliesslich grenzt der Parkplatz gleich an den Kindergarten und die erste und zweite Klasse», sagt die Mutter.

«Es tut mir unglaublich leid»

Auf Anfrage ist der Manager der Sex-Seite bestürzt: «Die Flyer waren eigentlich nur dafür gedacht, um sie in Clubs zu verteilen. Ich weiss nicht, wie es dazu kommen konnte, dass sie auf Autos eines Parkplatzes neben einer Schule geraten sind. Es tut mir unglaublich leid», sagt er zu 20 Minuten. Man habe nie gewollt, dass die Flugblätter auf die Strasse und in die Hände von Kindern gelangten. Normalerweise würden diese einzig in den Bordellen verteilt. In Zukunft werde er noch mehr darauf achten, dass die Flyer wirklich nur in Clubs und Studios abgegeben werden. «Ich möchte mich hiermit herzlichst bei der Mutter entschuldigen», so der Manager.