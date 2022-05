Beauty-Eingriffe, die ihr bereut: «Meine Ärztin hat mich zu Fillern im Kinn überredet»

Mira, 25 – ungewolltes Hyaluron

«Meine Ärztin hat mir Hyaluron injiziert, dabei wollte ich es eigentlich gar nicht. Sie hat mich überredet und davon überzeugt, dass es am Kinn superschön aussehen würde. Das Ergebnis: Das Hyaluron schimmert weiss durch und hat Knötchen gebildet. Seit mehr als einem Jahr versuche ich nun, es wieder auflösen zu lassen. Ich war bei drei Arztpraxen und keiner kann es. Man erklärte mir, dass man nicht genau weiss, in welcher Schicht das Hyaluron sitzt und dass man es daher nicht gut auflösen kann. Dabei meinte meine Ärztin damals, das sei kein Problem. Ich fühle mich jetzt seit langer Zeit sehr unwohl und hoffe, dass sich das Hyaluron in weiteren sechs Monaten endlich auflösen wird.»