3 mit Sex - «Meine Affäre hat Frau und zwei Kinder»

Es ist Freitagabend. Ich sitze alleine in unserer WG. Ella vernascht wahrscheinlich gerade ihren Lover Marco und Bruce macht sich im El Paso ein Groupie mit Gin Tonic gefügig. Ich bin ganz allein. Buhuu! Wäre doch nur mein Boyfriend Timon hier. Ich bin horny und mir ist langweilig. Aber Timon ist in einem Bergkaff im Ferienhaus seiner Eltern. Wir sind in einer offenen Beziehung und vernaschen ab und zu andere Männer. Gemeinsame Freunde sowie Ex-Affären sind verboten und stehen in unserer Beziehung unter Todesstrafe. Deshalb greife ich zum Handy und tippe auf die App mit der Flamme.

Ein paar Matches später komme ich mit Ali ins Gespräch. Sein Profil hat die Aussagekraft einer Salatgurke: Ein paar Oben-ohne-Bilder mit pelziger Brust, der Kopf nicht auf dem Foto, wenig Text: «Suche unkomplizierte Treffen, reise gerne und mag gutes Essen.» Wer so ein einfallsloses Profil hat, kann nur wegen Sex hier sein. Im Chat schreibt Ali besser. Auf den Bildern, die er mir sendet, sind seine Freunde abgeschnitten oder mit Stickern abgedeckt. Das kommt mir seltsam vor. Aber Ali ist attraktiv. Und ich will ja nur Sex. Also verabreden wir uns auf ein Bier.

«Als ich aufwache, ist Ali verschwunden»

Zwei Stunden später falle ich mit Ali durch die Tür unserer WG. Ich ziehe ihn an der Hand in mein Zimmer und werfe ihn aufs Bett. Während dem Sex schaue ich in seine dunkle Augen. Sein dichter, schwarzer Bart kitzelt und sein Atem riecht nach Ingwer, obwohl wir mega viel Bier getrunken haben. Der Sex ist fantastisch und der Orgasmus befördert mich aus meinem Körper durch die Decke meines Zimmers.

Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist Ali verschwunden. «Danke für die schönen Stunden ;)», poppt auf meinem Handyscreen auf. Ich will Ali wiedersehen, am liebsten nochmals an diesem Wochenende. Aber Ali schreibt mir auf der Dating-App nicht zurück. Ein paar Stunden später ist sein Profil gelöscht.

«Unsere Treffen laufen immer gleich ab: Bier, Sex, Tschüss.»

So geht das mit Ali ein paarmal weiter. Auf seinen kopflosen Profilbildern erkenne ich ihn mit der Zeit an seiner Brustbehaarung. Unsere Treffen laufen immer nach demselben Schema ab. Bier, Sex, Tschüss. Manchmal gibts nur Sex und nicht mal ein Tschüss. Seine Nummer will er mir nicht geben. Ich fühle mich zu Ali hingezogen und versuche, ihn in Gespräche zu verwickeln. Nach dem Sex frage ich ihn mal: «Warum ist dein Kopf nicht auf deinen Bildern? Und warum löschst du dein Profil immer wieder. Wäre doch einfacher, in Kontakt zu bleiben.» Ali presst seine Lippen zusammen: «Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Meine Frau weiss nicht, dass ich ab und zu Männer treffe. Ich bin nicht schwul!» Ich hatte schon vermutet, dass Ali nicht geoutet ist. Aber, dass er Familienvater und verheiratet ist, hätte ich nicht gedacht. Als Ali an diesem Tag meine Wohnung verlässt, beschliesse ich, ihn nicht mehr zu treffen.

Ab und zu trauere ich seiner Brusthaarfrisur und dem Ingwer-Atem nach. Wenn er mir auf der Dating-App «Na?» schreibt, lösche ich seine Nachricht. Ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Familie. Insbesondere, seitdem ich ihn mit Frau und Kind zufälligerweise mal auf der Strasse gesehen habe. Irgendwie tut mir Ali auch leid. Er hat eine Seite an sich, zu der er nicht stehen kann.

