SRF-Journalistin festgenommen : «Meine Bekannten haben sie auf der Polizeistation behalten»

Am Sonntag wurde die Journalistin Luzia Tschirky in Minsk, Belarus, festgenommen. Jetzt hat sie sich zu ihrer Verhaftung geäussert.

Auf der Schweizer Botschaft in Minsk angekommen: SRF-Journalistin Luzia Tschirky wurde vorübergehend festgenommen.

In Belarus kommt es seit Längerem zu Protesten gegen das Regime von Alexander Lukaschenko.

Am Sonntag wurde die Russland-Korrespondentin von SRF, Luzia Tschirky , in der belarussischen Hauptstadt Minsk vorübergehend festgenommen . Laut eigenen Aussagen wollte Sie gerade gemeinsam mit einigen Bekannten eine Strasse überqueren, als ein Minibus vorgefahren sei. «Drei maskierte Männer sprangen heraus und sagten, wir sollen mitkommen. Ich habe sofort erklärt, dass ich Schweizerin bin und als Journalistin eine Akkreditierung besitze», sagt sie zu «SRF News» . Die Männer hätten sie aber trotzdem gepackt und ins unmarkierte Fahrzeug gezerrt.

Bei den Männern habe es sich unter anderem um Mitglieder einer belarussischen Sondereinheit gehandelt. Man habe sie nicht darüber informiert, ob sie festgenommen sei und wohin man sie bringe. «Ich habe immer wieder meinen Pass gezeigt, ihn auch in die kleinen Kameras gehalten, die die Männer an der Uniform trugen. Es war sehr unheimlich, nicht zu wissen, was geschieht», sagt Tschirky.